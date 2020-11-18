"Украина вчера проиграла Швейцарии. И уже без разницы, когда мы получим решение УЕФА насчет вчерашнего поражения, пусть и с приставкой техническое. Это вывод, основанный на анализе", – отметила Богданова в своем Facebook.

Швейцария не видит возможности провести матч с Украиной в 2021-м

Напомним, что во вторник, 17 ноября, власти кантона Люцерн запретили проводить матч Швейцария – Украина из-за новых случаев коронавируса, а "сине-желтых" отправили на карантин. Позже УАФ заявила, что сборная готова провести поединок 18 ноября с имеющимися неинфицированными игроками, однако команда Шевченко уже отправилась домой.

К слову, сборная Украины занимает третье место в группе A4, имея в активе 6 очков. Швейцария с 3 пунктами осталась последней, но имеет шансы обогнать Украину в случае победы.

Швейцария – Украина: УАФ выступила с официальным заявлением о проведении отмененного матча Лиги наций