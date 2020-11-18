Лига наций: Соломон наказал Шотландию, Венгрия использовала провал России, резерв Норвегии остановился в шаге от чуда
18 ноября состоялись заключительные поединки группового этапа Лиги наций в дивизионе B. Отчет о матчах читайте на "Футбол 24".
Лига наций, 6 тур
Дивизион B
Группа 1
Австрия – Норвегия – 1:1
Голы: Грбич, 90+4 – Захид, 61
Северная Ирландия – Румуния – 1:1
Голы: Бойс, 56 – Бикфалви, 81
Группа 2
Чехия – Словакия – 2:0
Голы: Соучек, 17, Ондрашек, 55
Израиль – Шотландия – 1:0
Гол: Соломон, 44
Группа 3
Венгрия – Турция – 2:0
Голы: Шигер, 57, Варга, 90+5
Группа 4
Ирландия – Болгария – 0:0
Уэльс – Финляндия – 3:1
Голы: Уилсон, 29, Джеймс, 46, Мур, 84 – Пукки, 63
Удаление: Уронен, 12
Измученная Норвегия приехала в Австрию резервом и едва не вырвала первое место. Нападающий АПОЭЛа Гайяс Захид подарил гостям надежду на выход в элитный дивизион, но для полного чуда нужно было забивать еще раз. Не сложилось. Австрия даже отыгралась в компенсированное время, поэтому может сдержанно праздновать повышение. Битва аутсайдеров квартета не имела никакого значения, так как ранее Румынии присудили техническую победу над норвежцами в предыдущем туре.
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Вингер Шахтера Манор Соломон забил роскошный сольный мяч в ворота Шотландии, которая слишком громко праздновала выход на Евро. "Тартановые" умудрились проиграть два заключительных матча Лиги наций, поэтому остаются в дивизионе В. Их осечкой воспользовались чехи. Соучек и Ондрашек обеспечили уверенную победу в своеобразном дерби со Словакией, отправив соседей на "этаж" ниже.
Провал России давал Венгрии и Турции надежды на первое место группы 3. Больше повезло подопечным Марко Росси, а вот туркам придется идти на "перевоспитание" в третий дивизион – их опередила сборная Сербии. Группа 4 вышла откровенно скучной. Уэльс быстро получил численное преимущество над Финляндией, поэтому реальной борьбы за лидерство не было. Ирландия и Болгария выдали единственный "сухой" матч тура – вниз спускаются вторые.
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