Лига наций, 6 тур

Дивизион B

Группа 1

Австрия – Норвегия – 1:1

Голы: Грбич, 90+4 – Захид, 61

Северная Ирландия – Румуния – 1:1

Голы: Бойс, 56 – Бикфалви, 81

Группа 2

Чехия – Словакия – 2:0

Голы: Соучек, 17, Ондрашек, 55

Израиль – Шотландия – 1:0

Гол: Соломон, 44

Группа 3

Венгрия – Турция – 2:0

Голы: Шигер, 57, Варга, 90+5

Группа 4

Ирландия – Болгария – 0:0

Уэльс – Финляндия – 3:1

Голы: Уилсон, 29, Джеймс, 46, Мур, 84 – Пукки, 63

Удаление: Уронен, 12

Измученная Норвегия приехала в Австрию резервом и едва не вырвала первое место. Нападающий АПОЭЛа Гайяс Захид подарил гостям надежду на выход в элитный дивизион, но для полного чуда нужно было забивать еще раз. Не сложилось. Австрия даже отыгралась в компенсированное время, поэтому может сдержанно праздновать повышение. Битва аутсайдеров квартета не имела никакого значения, так как ранее Румынии присудили техническую победу над норвежцами в предыдущем туре.

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Вингер Шахтера Манор Соломон забил роскошный сольный мяч в ворота Шотландии, которая слишком громко праздновала выход на Евро. "Тартановые" умудрились проиграть два заключительных матча Лиги наций, поэтому остаются в дивизионе В. Их осечкой воспользовались чехи. Соучек и Ондрашек обеспечили уверенную победу в своеобразном дерби со Словакией, отправив соседей на "этаж" ниже.

Провал России давал Венгрии и Турции надежды на первое место группы 3. Больше повезло подопечным Марко Росси, а вот туркам придется идти на "перевоспитание" в третий дивизион – их опередила сборная Сербии. Группа 4 вышла откровенно скучной. Уэльс быстро получил численное преимущество над Финляндией, поэтому реальной борьбы за лидерство не было. Ирландия и Болгария выдали единственный "сухой" матч тура – вниз спускаются вторые.

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