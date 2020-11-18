Дисциплинарный комитет УЕФА наказал "викингов" техническим поражением со счетом 0:3, сообщает Твиттер NFF.

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Из-за обнаруженного игрока с коронавирусом правительство страны фактически не пустило основу и тренера Ларса Лагербека за границу. На поединок последнего тура против Австрии собрали новый состав, который и завершит турнир. У Норвежской федерации футбола есть 5 дней, чтобы подать апелляцию на решение УЕФА по матчу против румын.

Заметим, что даже в таких условиях Норвегия сохранила шансы на выход в элитный дивизион Лиги наций. Для этого хватит победы над Австрией с любым счетом, кроме 1:0. Впрочем, совершать подвиг придется без главных звезд – Холанда, Эдегора и других.

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