На территории Южной Америки продолжается борьба в квалификации на чемпионат мира в Катаре. Читайте отчет матчей на Футбол 24.

ЧМ-2022, квалификация Южной Америки, 4-й раунд

Уругвай – Бразилия – 0:2

Голы: Артур, 33, Ришарлисон, 45

Удаление: Кавани, 71

Перу – Аргентина – 0:2

Голы: Гонсалес, 17, Мартинес, 28

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Сборная Аргентины после потери очков в предыдущем туре без проблем обыграла Перу. Победу "альбиселесте" обеспечили голы Нико Гонсалеса и Лаутаро Мартинеса еще в первом тайме. Лионель Месси провел на поле весь матч, но результативными действиями не отличался.

Бразилия остается единственной командой, которая идет без потерь. Ночью "селесао" одолели Уругвай. Забивали Артур и Ришарлисон. Отметим, что изрядно свою команду подставил Эдинсон Кавани, хотя должен был стать вожаком, пока Суарес вне игры из-за коронавируса. В середине второго тайма Эдинсон получил прямую красную карточку за очень грязный фол против все того же Ришарлисона.

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