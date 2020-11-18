Утром 18 ноября "сине-желтые" после завтрака отправились в аэропорт Цюриха, информирует официальный сайт УАФ.

Швейцария – Украина: экс-президент УПЛ Гримм раскритиковал действия главного санврача Люцерна

В 10:45 по европейскому времени два командных автобусы (именно такое количество транспорта нужно для перевозки команд во время пандемии) отправились в аэропорт. В 14:00 по Европе запланирован вылет чартерного рейса в Киев. По прибытии в Борисполь все члены делегации пройдут ПЦР-тестирование в аэропорту.

Напомним, что во вторник, 17 ноября, власти кантона Люцерн запретили проводить матч Швейцария – Украина из-за новых случаев коронавируса, а "сине-желтых" отправили на карантин. Позже УАФ заявила, что сборная готова провести поединок 18 ноября с имеющимися неинфицированными игроками, однако он все же не состоится.

Швейцария – Украина: почему матч отменен окончательно – варианты, которые теперь ждут команду Шевченко