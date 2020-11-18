Менеджер национальных сборных Немецкого футбольного союза Оливер Бирхофф не делает трагедии из поражения от Испании.

"Да, абсолютно! Лёв останется главным тренером. Эта игра ничего не меняет. Мы продолжаем доверять Йоахиму, нет никаких сомнений.

Испания – Германия – 6:0 – видео голов и обзор матча

Когда дело касается наставника национальной сборной, то нужно думать и анализировать от турнира к турниру. Мы хотим достичь максимума на чемпионате Европы в следующем году", – сказал Бирхофф в эфире ARD-Mikrofon.

Напомним, в рамках 6-го тура группового этапа Лиги наций сборная Германии безвольно уступила Испании, пропустив в свои ворота шесть "сухих" мячей.

Испания изнасиловала Германию, забив 6 голов: крупнейшее фиаско Бундестим в истории, крах Лёва и звёздный час Торреса