"Нет никаких сомнений, что все игроки сборной Украины соблюдали правила безопасности. Но мы знаем, что раньше в этой команде были случаи заражения, поэтому настаивали на повторном тестировании. Если бы результаты были отрицательные, мы бы позволили проводить матч. Но, к сожалению, такого не произошло.

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Девять больных за короткий период времени – это очень много, хотя протокол безопасности и был соблюден. В первую очередь, это было сделано для того, чтобы избежать распространения инфекции в команде и возможного заражения соперника. Уверяю вас, если бы подобное произошло и со сборной Швейцарии, мы бы тоже отменили эту встречу", – сказал специалист в комментарии Футбол News.

Напомним, что во вторник, 17 ноября, власти кантона Люцерн запретили проводить матч Швейцария – Украина из-за новых случаев коронавируса, "сине-желтых" отправили на карантин, а УЕФА предложил отечественной ассоциации заменить сборную другой командой.

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