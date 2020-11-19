Україна не зіграла зі Швейцарією / УЄФА

Швейцарія – Україна

Збірна України повернулася зі Швейцарії, в якій так і не зіграла заключний матч Ліги націй проти місцевої збірної. Як відомо, через спалах коронавірусу в таборі "синьо-жовтих" нашу делегацію закрили на карантин, а проведення гри заборонили.

Андрій Шевченко заявив, що провини України немає, а наша команда була готова грати. Також тренер натякнув на брак поваги до української збірної.

УАФ виступила зі спеціальною заявою щодо скасованого матчу. Керівний орган українського футболу підкреслив, що доля гри повинна вирішитися на полі, а не в кабінетах. Футбольний адвокат вважає, що Україні зарахують технічну поразку. У свою чергу, головний санітарний лікар Люцерна пояснив рішення про скасування поєдинку.

Чому матч Швейцарія – Україна скасований остаточно: варіанти для команди Шевченка.

Ліга націй

Сербія знищила Росію в Белграді, забивши 5 голів. Італія виграла групу, Бельгія обіграла Данію, а Англія розгромила Ісландію – визначилися всі фіналісти Ліги націй.

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