Лига наций, дивизион А. 6 тур

Группа 1

Босния и Герцеговина – Италия – 0:2

Голы: Белотти, 22, Берарди, 68

Польша – Нидерланды – читайте отдельный отчет на "Футбол 24"

Группа 2

Англия – Исландия – 4:0

Голы: Райс, 20, Маунт, 24, Фоден, 80, 84

Удаление: Севарссон, 54

Бельгия – Дания – 4:2

Голы: Тилеманс, 3, Лукаку, 57, 69, де Брюйне, 87 – Винд, 17, Шадли, 86 (авт)

В квартете 1 турнирное значение имел лишь поединок в Брюсселе, где сборная Бельгии принимала Данию. Именно эти две команды разыгрывали путевку в финал четырех, при этом расклад был очень прост – датчан устраивала только победа, тогда как подопечным Роберто Мартинеса было достаточно и ничьей.

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Команды начали без разведки и быстро обменялись результативными ударами – на фирменный гол Тилеманса дальним выстрелом своим мячом ответил Винд. Первый тайм так и завершился, а после перерыва бельгийцы снова вышли вперед – Лукаку не без проблем, но все же пробил Шмейхеля. Впоследствии он же ударом головой оформил дубль и фактически решил судьбу противостояния и первого места в группе. На последних минутах команды еще раз обменялись голами – отметим ошибку Тибо Куртуа, который пропустил мяч под ногой после паса Шадли и организовал автогол. Впрочем, это не повлияло на итоговый результат – победа Бельгии 4:2.

Матч Англия – Исландия должен был дать ответ только на один вопрос – сумеют ли викинги наконец-то взять первое очко в Лиге наций. Именно исландцы – единственная команда Лиги наций, которая проиграла все матчи обоих розыгрышей. А вот турнирного значения игра уже не имела, ведь британцы гарантировали себе лишь третье место, а Исландия без вариантов замыкала турнирную таблицу.

Похоже, подопечные Саутгейта сохранили больше мотивации. К 25-й минуте в воротах островитян побывали два мяча. Сначала Райс замкнул подачу со штрафного, а практически тут же Маунт поразил тот самый дальний угол. После перерыва викинги еще и остались вдесятером – красную получил Севарссон. После этого все стало понятно – тем более, что Англия провела еще два гола усилиями Фодена. Исландия вновь проиграла и снова завершила Лигу наций без очков, закономерно вылетев в Лигу B.

Группа 2 имела большую турнирную интригу – здесь на первую позицию претендовали Италия (9 очков перед последним туром) Нидерланды (8 баллов) и Польша (7 пунктов). "Скуадра адзурра" оказалась в самой лучшей ситуации, ведь противостояла аутсайдеру группы – Боснии и Герцеговине, которая потеряла все шансы даже на 3 место. Итальянцев для первого места устраивала даже ничья, но только при условии, что поляки отберут очки у Нидерландов.

Италия прогнозируемо пошла вперед и забила на 22-й минуте. Белотти эффектно в падении замкнул пас Инсинье. Во втором тайме команда Манчини удвоила свое преимущество – Берарди классным ударом с лета сделал счет 2:0. Победа обеспечила "итальянцам" первое место квартета и место в финале четырех. Босния вылетела из элиты.

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