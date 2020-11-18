Почему матч Швейцария – Украина отменен раз и навсегда

Роджер Харсталл, главный санитарный врач кантона Люцерн, спутал все карты сборной Украины, сделав все, чтобы ключевой матч Лиги наций не состоялся. То, что проходило с испанцами, французами или немцами, не прошло в этот раз. Команду Шевченко отправили на карантин. Всю. Ранее удавалось отделаться лишь тем, что изолировали футболистов, тест на коронавирус которых оказывался положительным. Пикантности ситуации добавляет откровенный конфликт интересов. С одной стороны мы сами виноваты: 2 дня подряд игроки "сине-желтой" дружины становились очередными жертвами тестирования на COVID-19, формальная причина зацепиться была – 9 новых случаев за 4 дня, хотя 3 из них это тесты представителей Шахтера, которые уже переболели. С другой: а судьи кто? Проводила тесты и принимала решение о принудительном карантине вполне себе заинтересованная сторона.

Швейцария – Украина: матч Лиги наций не состоится вообще, УАФ отказалась привезти новую команду и ждет вердикта УЕФА

Сами швейцарские СМИ, как и главный тренер "нати" Петкович, отмечали важность сохранения места в элитном дивизионе Лиги наций. Если бы Швейцария не одолела Украину с нужным счетом (поражения 2:3, 3:4 и т.д. устраивали наших), она опускалась в Дивизион Б. Там меньше денег (1,5 млн евро бонусов вместо 2,25 за само участие), ниже престиж, хуже возможность засветить и проверить своих игроков на топ-уровне. Журналист швейцарского сайта Le Temps Лионель Питте вспоминает слова директора Интера Джузеппе Маротта, мол, местные органы здравоохранения сейчас имеют такую ​​власть, что это грозит спортивной честности соревнований.

Voilà. La semaine dernière, le directeur de l'Inter Giuseppe Marotta disait que les autorités sanitaires locales avaient un tel pouvoir dans la situation actuelle que cela menaçait l'équité sportive des compétitions. On est en plein dedans. #SUIUKR https://t.co/CKeMifuwq3 — Lionel Pittet (@lionel_pittet) November 17, 2020

На поле Швейцария не выиграла ни одного матча за весь 2020 год (4 поражения и 3 ничьи). Такое случилось впервые с 1998-го! Кто знает, возможно, врач кантона Люцерн (сам признается, что является футбольным фанатом, но на него влияли только медицинские факты) просто посмотрел на результаты команды Петковича или получил печальный флэшбэк из ЧМ-2006, когда Шевченко и Ко не пустили его команду в четвертьфинал после серии пенальти... И без веры в историческую первую победу над Украиной решил хоть так приблизить своих к успеху. Потому что был ли риск настолько большим, как рисует господин Харсталл?

На самом деле даже немецкие медики признают: шанс инфицироваться во время матча на открытом воздухе значительно ниже, чем в других обстоятельствах. В подтверждение этого – отсутствие зараженных среди футболистов сборной Германии, которые играли против Украины в субботу, в частности, сталкивались с Малиновским, Макаренко, Соболем, чьи тесты потом оказались положительными. Сами швейцарцы сейчас клянутся, что хотели бы завоевать победу не в кабинетах. В то же время представители этой сборной были бы не против, чтобы "сине-желтые" привезли сборную U-21 или еще какой-то резерв, хотя у нашей молодежки в тот же день был разгромный матч против Северной Ирландии, а собрать лишь бы кого да еще и без тренерского штаба – тоже вариант так себе, откровенно на руку сопернику.

Реакция УЕФА

"После текущих положительных результатов на COVID-19 в составе сборной Украины соответствующие швейцарские органы решили поместить всю делегацию сборной Украины на карантин. Украинская футбольная ассоциация подтвердила, что у нее нет другой команды, то есть игроков, которые соответствуют критериям и могут принять участие в матче сегодня или завтра. Поэтому матч Лиги наций УЕФА между Швейцарией и Украиной, запланированный на вторник, 17 ноябрь 2020, состояться не может.

Теперь этот вопрос будет передан в контрольно-этический и дисциплинарный орган УЕФА для принятия решения в соответствии со специальными правилами, которые применяются к матчам сборных УЕФА. УЕФА хотел бы подчеркнуть важность для всех команд, игроков, чиновников и всех, кто участвует, полного уважения к Протоколу возвращения в строй УЕФА и соответствующей нормативной базы", – так звучит текст официального комментария Европейского футбольного союза об отмене матча сборных.

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Что ждет сборную Украины – вариантов по сути лишь 3

Швейцария сделала все очень технично. Перевели вину с себя на нас. Хитро заявили, типа: "Да мы не против, пусть приезжает команда, которая не контактировала с зараженными". Хотя по факту именно принимающая сторона не позволила играть, ведь УЕФА был не против – сборная Шевченко с запасом собирала 13 игроков заявки, из которых несколько вратарей, чьи тесты дважды подряд оказались отрицательными. Впрочем, в вариант технического поражения для хозяев совершенно не верится. Был такой прецедент. Фарерские острова поместили братиславский Слован в карантин, позволив привезти молодежный состав на ранних этапах квалификации нынешней Лиги чемпионов. Словаки так и не смогли решить ситуацию, и дальше сенсационно пошел Клаксвик благодаря решению УЕФА.

So it seems UEFA (or lots) will decide if Switzerland will remain a League A team or not.



I can only assume the Luzern state doctor had a series of unfortunate flashbacks to 2006 when he saw the case land on his desk this afternoon. #SUIUKR pic.twitter.com/kI0O9Rxnml — ????????????? – Craig King (@FootballSwissEN) November 17, 2020

Очень настораживает, что европейские футбольные чиновники предлагали Украине – везите новый состав, игра состоится в ближайшие дни. Фактически они уже поддержали швейцарскую позицию. Отказ УАФ может оказаться роковым в этом деле. Вроде и логично (в каком состоянии будут вызванные, кто должен быть тренером такой команды – Ротань, Шевченко через Zoom?), хотя не очень красиво в отношении по-прежнему доступных игроков и даже звезд по калибру УПЛ, которых можно было бы экстренно вызвать. Те же Буяльский, Кочергин, Фаворов, Юрченко, Иванисеня, Калитвинцев, Филиппов, Паст, Волынец, Безус, Вернидуб, Пластун, Ковалец, Пердута, Хомченовский, Зозуля, Селезнев – да много кто мог бы вспомнить молодость или воплотить мечту всей жизни.

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К сожалению, вообще нет веры в то, что соперники встретятся в следующем году, и все решится на поле. Ведь в 2021-м будет Чемпионат Европы и старт отбора ЧМ-2022. Когда еще втиснуть эту дуэль – вместо летних товарняков? Швейцарская федерация полностью отрицает такое решение. Есть еще один, наиболее нейтральный вариант. Если УЕФА таки решит, что никто из участников матча не виноват, придется идти по пути жеребьевки. И он довольно выигрышный для Украины, ведь наши шансы тогда составляют более 66% (ничья и победа устраивают), а швейцарцам надо молиться только на "победу". Для них этот вариант не очень. А все штаб-квартиры УЕФА и даже Спортивный арбитражный суд расположены в Швейцарии, если вы понимаете, о чем мы...

Да и ситуация столь катастрофическая только у нас. Европейские чиновники могут спокойно сказать, а почему вы одни привели к такой масштабной вспышке второй раз за месяц – не швейцарцев же в этом вина? Та же Норвегия полетела запасным составом в Австрию, но это просто решение ее властей, ведь инфицирован только 1 исполнитель и дуют на холодное. Словом, Дисциплинарный комитет решит судьбу сборной Украины, а затем с большой вероятностью будут длительные разбирательства в судах. Когда это произойдет, нет никакого понимания. Тут такое дело, что спешить нет необходимости, сумасшедший для "сине-желтых" турнир завершен в максимально досадный способ, а следующие сборы не скоро, только в марте.