Полузащитник Барселоны Серхио Бускетс в ближайшее время не поможет команде на футбольном поле.

Серхио получил повреждение в матче за нацинальную сборную против Швейцарии (1:1). Именно поэтому Бускетс пропустил игру Испании против Германии и вернулся в свой клуб.

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Врачи Барселоны провели дополнительное обследование и подтвердили диагноз – растяжение внешней боковой связки левого колена, сообщает официальный сайт каталонского клуба.

По информации AS, испанский хавбек точно пропустит минимум два следующих матча своей команды – в Ла Лиге против Атлетико (21 ноября) и в Лиге чемпионов против киевского Динамо (24 ноября). Всего в нынешнем сезоне Бускетс сыграл за Барсу 10 матчей, не отметившись результативными действиями.

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