"Мы были готовы играть, у нас было достаточное количество игроков с негативными тестами для этого. Решение принимали власти Люцерна. Теперь будем ждать решения УЕФА. Никакой нашей вины здесь нет. Мы все понимали ситуацию, в которую попали. Последнее, что я мог себе представить – что могут отменить матч.

"Украина проиграла Швейцарии": печальный вердикт футбольного адвоката насчет отмененного матча Лиги наций

Проблемы по прибытии в Испанию и Швейцарию? Мне бы хотелось, чтобы совсем иначе все это было, если есть какое-то уважение. Некоторые моменты были. Как встречают гостей, команду – это было неправильно.

Спасибо ребятам за проявленную стойкость, за продемонстрированное желание, за те умения. Мы добыли 6 очков, играя с лучшими командами мира. У нас были прекрасные матчи, я остался очень доволен этим турниром и ребятами. Очень много новичков сыграли на достойном уровне. Всем желаю скорейшего выздоровления.

Как выходить из этой ситуации? Я еще раз вам повторяю: есть орган, который будет с этим разбираться. Мы сделали все для того, чтобы этот матч состоялся", – приводит слова Шевченко официальный YouTube-канал УАФ.

Напомним, что во вторник, 17 ноября, власти кантона Люцерн запретили проводить матч Швейцария – Украина из-за новых случаев коронавируса, а "сине-желтых" отправили на карантин. Позже УАФ заявила, что сборная готова провести поединок 18 ноября с имеющимися неинфицированными игроками, однако команда Шевченко уже отправилась домой.

Швейцария – Украина: почему матч отменен окончательно – варианты, которые теперь ждут команду Шевченко