Мудрик сыграет против Ман Сити, "сладкая булочка" досталась МЮ: жеребьевка полуфиналов Кубка Англии
20:51 - Читати українською
Определились полуфинальные пары Кубка Англии 2023/24. Неприятные новости для Михаила Мудрика.
Сразу после завершения последнего четвертьфинального матча МЮ – Ливерпуль состоялась жеребьевка стадии полуфинала. Вполне возможно повторение прошлогоднего финала, когда манчестерские клубы разыграли трофей (победа Сити 2:1).
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Полуфиналы Кубка Англии 2023/24
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Оба матча полуфинала проводятся уже на легендарном Уэмбли. Даты – 20 и 21 апреля.
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