Ювентус расписал нулевую ничью с Дженоа в рамках 29 тура Серии А. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Ювентус после проигранной чемпионской гонки полностью выключился из борьбы. За восемь туров команда Макса Аллегри одержала лишь одну победу. Сегодня "бьянконери" не сумели переиграть Дженоа. Игра завершилась нулями на табло.

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У Ювентуса было преимущество, но реализовать его не удалось. Лучший шанс упустил Влахович, который в общей сложности нанес семь ударов по воротам гостей. В компенсированное время серб хотел выпросить пенальти, а когда судья отказал – у форварда сдали нервы. Он начал что-то кричать арбитру и жестикулировать, за что получил две подряд желтые карточки и заработал удаление. Душан пропустит матч против Лацио.

Руслан Малиновский традиционно не попал в стартовый состав Дженоа, однако во втором тайме вышел на замену. Хавбек отыграл 20 минут перед выездом в сборную Украины. Он отдал три передачи и выиграл 40% единоборств.

Ювентус опустился уже на третье место, а отставание от Интера составляет 16 очков. Дженоа идет в середине таблицы с 24 баллами.

Видеообзор матча Ювентус – Дженоа: