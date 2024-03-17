Интер и Наполи сыграли 17 марта в 29-м туре Серии А 2023/24 (1:1). Счет и обзор матча чемпионата Италии Интер – Наполи читайте на "Футбол 24".

На неделе Интер и Наполи вылетели из Лиги чемпионов, не сумев пройти в четвертьфинал главного еврокубка. Их обидчиками стали испанские клубы. "Нерадзурри" в серии пенальти проиграли Атлетико, хотя и выиграли первый поединок, а неаполитанцы уступили Барселоне.

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Этот поединок окрестили "передачей Скудетто". За 10 туров до финиша чемпионата Интер опережал Наполи на 31 очко. Соответственно, у "партенопейцев" уже не было шансов защитить свой чемпионский титул. В текущем сезоне Наполи возглавляет уже третий тренер – после Руди Гарсии и Вальтера Мадзарри настала очередь Франческо Кальцоны. На момент начала игры неаполитанцы занимали 7 место, а Интер уверенно лидировал. Более того, подопечные Симоне Индзаги имели 10-матчевую победную серию в чемпионате Италии.

Уже к третьей минуте команды обменялись заблокированными ударами. Лаутаро в падении замыкал прострел Димарко – на пути мяча в последний момент стал Жезус. А на 13-й минуте топ-класс продемонтрировал Алекс Мерет. Кипер Наполи в течение нескольких секунд потянул удары Дармина и Лаутаро! Полностью за Интером был старт игры.

Впрочем, после активного начала команды сбавили обороты. Наполи не хватало Виктора Осимхена, который из-за травмы оказался только в запасе. Лишь на 31-й минуте свой момент нашел Распадори, но попал в Павара. Лишь угловой.

Первый тайм постепенно катился к 0:0, но на 43-й минуте Интер все же забил. Гол организовал дуэт защитников – Бастони прострелил с левого фланга, а Дармиан, о котором все забыли, оказался в центре штрафной и в касание вколотил мяч в сетку. 1:0 после первой половины в пользу "нерадзурри".

На старте второго тайме мог забивать Лаутаро, однако Мерет отбил мяч после удара капитана Интера. Он же справился с попыткой Димарко из-за пределов штрафной. Наполи ответил ударом Хвичи – Ян Зоммер на месте. Впоследствии пробил и Траоре, который не попал в створ, и тут же ушел с поля. Симеоне, который вышел на замену, имел момент, но его удар головой нейтрализовал Зоммер.

Один из немногих моментов во втором тайме завершился голом. На 81-й минуте Наполи отыгрался. Жуан Жезус, который в свое время играл за Интер, замкнул подачу углового. Бастони пытался выбить, но идеально сбросил на центрбека гостей. К слову, не факт, что тот угловой вообще был. Вероятно, мяч ушел за пределы поля от игрока Наполи. Тем не менее, 1:1. Это был последний гол в матче.

Интер прервал 10-матчевую победную серию в чемпионате и не смог воспользоваться осечкой Ювентуса. Но "нерадзурри" остаются уверенным лидером и их чемпионство – вопрос времени. Милан отстает на 14 очков, а Ювентус – на 17. Наполи остался седьмым – 45 очков.

Атлетико стал последним четвертьфиналистом Лиги чемпионов, переиграв Интер в серии пенальти