Атлетико подходил к домашке против Барселоны на фоне 120-минутного поединка с Интером в Лиге чемпионов. Частично эту проблему должен был решить фактор родного поля, ведь мадридцы дома в чемпионате еще не уступали. “Футбол 24” вместе с партнером HLIBNY DAR рассказывает о принципиальной дуэли между представителями Мадрида и Каталонии.

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Начало встречи неплохо давалось подопечным Эль Чоло. В частности, на 10-й минуте классный дальний удар удался Барриосу, однако ему не хватило несколько сантиметров до гола. На 22-й же Лино едва не вывалился один на один с тер Штегеном – Барсе повезло, но эпизод все равно завершился выстрелом Мораты метров с семи. Его накрыли.

Впрочем, постепенно давление мадридцев выветрилось, а Барселона стала огрызаться опасными моментами. Так, на на 35-й минуте Левандовски выполнил филигранную диагональ на правый угол вратарской, где все забили про Рафинью (но он неточно пробил головой). На 36-й опасно под самую стойку стрелял Фермин, который прямо перед матчем заменил Кристенсена.

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В конце концов, на 38-й дело дошло и до гола. Все получилось очень просто – Левандовски выполнил прострел, а Фелиш замкнул с центра штрафной. 0:1! Жоау не праздновал взятие ворот, но эмоции все равно закипели. Хави настолько возмутился на арбитров, что получил две желтых, покинув техническую зону.

Атлетико мог восстановить статус-кво на 43-й минуте усилиями Мораты, которому удался мощный удар метров с 14-ти. Тер Штеген даже не успел среагировать, однако мяч просвистел над перекладиной. В итоге, отдыхать команды ушли при минимальном преимуществе Барселоны.

А уже на старте второго тайма Левандовски его удвоил. Рафинья подхватил мяч на линии полукруга и сбросил его в район 11-метровой отметки, а Роберт после разворота пробил вторым касанием – 0:2!

Атлетико быстро огрызнулся угловым, на котором тер Штеген сыграл не очень убедительно. Как следствие, пришлось тянуть сразу два удара – в исполнении Льоренте и Депая. Это расточительство хозяев очень дорого им обошлось, ведь уже на 63-й минуте интрига была убита. Левандовски принял скидку от Кунде и забросил мяч на линию вратарской, откуда головой спокойно пробил Фермин. 0:3!

Атлетико перестал играть, а Барселона не настаивала на четвертом голов. Правда, на последних минутах его мог забить Роке, который выходил один на один. Виктора сбил Молина, который получил прямую красную. Это было последнее интересное событие во встрече. "Блаугранас" второй раз за сезон бьют Атлетико.

Как следствие, подопечные Диего Симеоне не смогли вернуться в зону ЛЧ, оставшись в одном зачетном балле от топ-4. Барселона же снова обошла Жирону, оторвавшись на два очка.

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