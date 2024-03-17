Специальный десант из игроков молодежки удачно выполнил свою задачу и отправился в Турцию.

Шесть игроков молодежной сборной Украины, которые в течение трех дней работали с национальной командой, покинули тренировочный лагерь “сине-желтых” в Марбелье, сообщает пресс-служба УАФ.

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Напомним, для обеспечения полноценной подготовки к матчам отбора на Евро-2024 с первой командой занимались Руслан Нещерет, Константин Вивчаренко, Назар Волошин (все – Динамо), Арсений Батагов (Заря), Валентин Рубчинский и Олег Очеретько (оба – СК Днепр-1). Молодые игроки должны были находиться в лагере первой команды страны, пока к нему постепенно не приедут легионеры.

Сегодня они отправились в Турцию, где молодежная сборная начинает свой сбор перед отборочными матчами Евро-2025.

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