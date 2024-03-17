Кубок Англии 2023/24, 1/4 финала

Манчестер Юнайтед – Ливерпуль – 4:3 в дополнительное время

Голы: Мактоминай, 10, Антони, 87, Рашфорд, 112, Диалло, 120+1 – Мак Аллистер, 44, Салах, 45+2, Эллиот, 105

Удаление: Диалло, 120+2 (МЮ)

Команды проводят диаметрально противоположные сезоны, но на стороне МЮ была история. Единственный и последний раз Ливерпуль выигрывал на Олд Траффорд в Кубке Англии 103 года назад. Оптимизма Эрику Тен Хагу добавляло и возвращение важных игроков – Хёйлунд, Ван-Биссака сразу оказались в старте после восстановления.

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В чемпионате "дьяволы" автобусным стилем отстояли 0:0, но на этот раз все было по-другому. Юнайтед смело пошел в размен атаками и выглядел даже острее Ливерпуля. Все это вылилось в гол Мактоминая на 10-й минуте. Келлехер парировал удар Гарначо, но Скотт с метра затолкал мяч в ворота.

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МЮ не собирался сбрасывать обороты. Мактоминай мог делать дубль, но с убойной позиции влепил в кипера. Хороший тайм хозяев перечеркнули 3 минуты. Бруну и Рашфорд не восприняли серьезно 21-летнего центрбека Куансу, а тот вдруг потянул мяч в штрафную площадку. Мак Аллистер получил достаточно пространства для удара – 1:1. Рикошет от Майну существенно усложнил задачу для Онана.

До перерыва "дьяволы" не удержали даже ничьей. Игроки Ливерпуля "загрызли" Бруну у углового флажка, и последовала атака, которая завершилась голом Салаха на добивании. Капитан МЮ протестами по фолу накричал себе только на желтую карточку.

Во второй половине Ливерпуль забрал инициативу и не позволял сопернику серьезно угрожать воротам. Бруну должен был получить вторую желтую за грубый фол против Собослая, однако арбитр помиловал португальца. Тен Хаг на концовку пошел ва-банк – вингер Диалло вместо защитника Варана. На 87-й минуте сработала другая замена. Антони нерабочей правой отправил мяч в нижний угол. 100-миллионный бразилец забил лишь второй гол в сезоне и снова в Кубке Англии.

Последние минуты превратились в безумие. Эллиот встряхнул стойку, а Рашфорд вывалился на свидание с Келлехером и с нескольких метров пробил мимо ворот – будут экстратаймы!

В дополнительные полчаса разыгралась отдельная драма. Эллиот вывел Ливерпуль вперед под занавес первого мини-тайма. Рикошет снова помог Ливерпулю. Впрочем, во второй половине фарт был на стороне МЮ, который остался с сюрреалистичным трио в защите – Далот-Магуайр-Антони.

Дарвин пришел помогать на свою половину, но обрезал команду. Мактоминай покатил Рашфорду, и тот наконец-то не промахнулся. Когда уже все морально готовились к серии пенальти, МЮ забил еще раз. Неудачный стандарт Ливерпуля привел к контратаке, которую "расписали" Гарначо и Диалло – 4:3! Амад настолько обрадовался дебютному голу в сезоне, что забыл о своей желтой. Молодой вингер снял футболку, получил второй "горчичник" и ушел отдыхать раньше, но это уже никого не волновало. МЮ победил, став последним полуфиналистом Кубка в компании Ковентри, Ман Сити и Челси.

В следующем матче АПЛ команда Юргена Клоппа встретится с Брайтоном. Прогноз на матч от лицензионного букмекера GGBET: Ливерпуль победит Брайтон. Коэффициент на победу мерсисайдцев очень привлекательный – 1,37. На триумф команды Роберто Де Дзерби дают аж 6,91. В ничью специалисты верят немножечко больше – 5,61. В матчах этих команд проводят немало голов, поэтому можно ожидать, что Ливерпуль и Брайтон на двоих забьют 3 гола или даже больше (букмекер GGBET предлагает на это коэффициент 1,35).

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