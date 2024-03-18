Лига 1, 26 тур

Брест – Лилль – 1:1

Голы: Сатриано, 79 – Дэвид, 67

Клермон – Гавр – 2:1

Голы: Чам, 12, 45+4 (пен.) – А. Айю, 45+1

Удаление: Рашани, 30 – Таргаллин, 66

Монако – Лорьян – 2:2

Голы: Ф. Менди, 27 (аг), Ю. Фофана, 60 – Синго, 1 (аг), Бакайоко, 90+4

Удаление: Закария, 81 – Айегун, 89

Реймс – Метц – 2:1

Голы: Диаките, 3, Ито, 79 – Атта, 14

Ренн – Марсель – 2:0

Голы: Терье, 21, Буриго, 77 (пен.)

Монпелье – ПСЖ – 2:6

Голы: Норден, 30, Саванье, 45+1 (пен.) – Витинья, 14, Мбаппе, 22, 50, 63, Ли, 53, Мендеш, 89

Брест и Лилль Паулу Фонсеки расписали ничью в битве претендентов на ЛЧ. Клермон выиграл впервые за два месяца, однако остается на дне турнирной таблицы.

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Монако не смог воспользоваться ничьей Бреста и Лилля. Монегаски обменялись с Лорьяном автоголами и удалениями. Тьемуэ Бакайоко на последних секундах огорчил команду, которая когда-то сделала из него звезду. Реймс дома дожал Метц.

Марсель растерял победный испульс, который получил после Шахтера. В четверг Жан-Луи Гассе потерпел первое поражение (некритично, ибо Вильяреал в ЛЕ прошли), а теперь споткнулся и в чемпионате. Провансальцы ничего не смогли поделать с Ренном, который пересекался с Шахтером в еврокубках в прошлом году.

ПСЖ покуражился на поле Монпелье. Борец за выживание неожиданно отыгрался с 0:2, за что изрядно получил после перерыва. Теннисные 6:2. Мбаппе оформил 3+1 – в целом у Килиана 24 гола в чемпионате, когда ближайший преследователь (Дэвид) имеет всего 15. Командная интрига ничем не лучше. ПСЖ оторвался от Бреста на 12 очков.

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