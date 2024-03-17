Выступающие в иностранных клубах игроки сборной Украины постепенно прибывают в расположение национальной команды перед матчем отбора на Евро-2024 против Боснии.

Андрей Лунин и Артем Довбик вчера провели свои последние поединки за клубы перед международным перерывом, а уже сегодня прибыли в расположение сборной Украины в Испании, сообщает Telegram-канал УАФ.

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Таким образом, Сергей Ребров ожидает прибытия еще 4-х игроков: Михаила Мудрика, Анатолия Трубина, Руслана Малиновского и Сергея Сидорчука.

Напомним, полуфинальный матч плей-офф квалификации Евро-2024 между Боснией и Украиной состоится 21 марта в городе Зеница. Начало встречи в 21:45 по Киеву. В случае победы "сине-желтые" сойдутся в битве за путевку на Евро-2024 с победителем пары Израиль – Исландия.

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