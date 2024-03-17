Руководство Зари объяснилось с игроками команды, которые даже начали бунтовать из-за отказа выплачивать премиальные.

Игроки Зари провели собрание с руководством клуба на базе клуба в Олимпийском колледже им. Поддубного, сообщает ТаТоТаке.

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Стороны пришли к компромиссу: руководство гарантировало выплаты премиальных за победу над Брейдабликом и бронзовые награды в сезоне 2022/23 до 19 мая этого года. Футболисты же продолжили выполнять свои контрактные обязательства, полноценно участвуя в тренировочном процессе и официальных матчах.

Также стоит отметить, что любая информация об отстранении или штрафах игроков Зари является ложной.

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