Кубок Англии 2023/24, 1/4 финала

Челси – Лестер – 4:2

Голы: Кукурелья, 13, Палмер, 45+1, Чуквуэмека, 90+2, Мадуэке, 90+8 – Дисаси, 51 (авт.), Мавидиди, 62

Михаил Мудрик забил гол за Челси против Лидса в 1/8 финала, поэтому сменил роль запасного в АПЛ на кубковую основу. Нынешний соперник команды Почеттино – снова из Чемпионшипа. Чемпионы Англии 2016 пока остаются лидерами второго по классу дивизиона, хотя после серии поражений дали шанс обойти себя Лидсу с Ипсвичем. Первый удар почти из-под Мудрика на 87 секунде проходит. Украинец несколько запоздало бросился на Уинкса, но сбить прицел сумел.

Челси – Лестер: онлайн-трансляция матча – Мудрик в основе на четвертьфинал Кубка Англии

Хозяева ответили на 4 минуте, создав красоту. Мудрик подал второй за несколько десятков секунд угловой, Палмер пяткой в развороте отправил снаряд в дальний угол. Только стойка помешала шедевру с ассистом вингера сборной Украины. К слову, экс-лидера Шахтера играет сегодня 10 номера не только по игровому номеру, но и на поле действует как плеймейкер. У Мудрика за 11 минут 2 фола в высоком прессинге – отрабатывает неплохо. Первый гол сделал Джексон. Получил пас чуть ли не в центре поля, легко обошел защитников и выкатил на пустые ворота Кукурелье.

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Это первый гол испанца за лондонский клуб. А вот его бывший партнер по Брайтону Санчес едва не привозит, завозившись в своей штрафной. Какой же шанс упускает Мудрик. Стерлинг не реализовал возможность пробить, но Михаил подхватил и пробил почти сразу же. К сожалению, Рахим так и стоял в штрафной, ненароком заблокировав выстрел партнера. Мудрик едва не повторил свой гол Лидсу. Снова набегал на прострел с правого края, но на этот раз Ндиди незаметным движением смахнул мяч из-под ноги украинца.

Зато Стерлинг сыграл на подборе, красиво изобразив фол против себя. На поле штатный пенальтист Палмер, но Рахим никому право пробить не отдал. И зря. Не помогли шаманские действия Джексона с левой стойкой ворот Лестера. Стерлинг бездарно пробил пенальти прямо в голкипера. Огромные проблемы лондонцев при банальных подачах. Дважды промахнулся на выходах Санчес, Кукурелья привёз обрезкой момент – Дака и Фас откровенно простили. Мудрик протащил мяч в штрафную и перехитрил соперника, сильно пробив в створ ворот. Столярчик парировал, Михаил попытался подобрать, но "лисы" дважды подряд хорошо отыграли в отборе.

В трети поля Челси игра разворачивается 30% времени. У ворот Лестера – лишь 23%. Лондонцы отдали мяч и пытаются использовать пространство на контратаках? Не совсем. Команда Почеттино слишком часто застревает с мячом в центре поля. Столярчик выбегает к линии штрафной и в подкате выбивает из-под Мудрика. Какой же момент создали Джексон и Кайседо. Форвард сборной Сенегала оттянулся в глубину и тонко отдал, Кайседо в касание отправил Стерлинга на свидание с голкипером. Рядом бежал Палмер, но Рахим, конечно же, не отдал, а пробил мимо.

И все же он исправился. Вбрасывание аута, снова классный маневр Джексона (на этот раз без мяча), а Мудрик отдает предголевой пас... головой. Стерлинг также головой дважды пробрасывает себе на ход, врывается в штрафную и катит Палмеру – идеальное исполнение. Какой же гений этот Рахим, когда играет на команду, а не свои забитые голы. Очень заведен был Стерлинг – будто от того, отличится ли лично, зависит его судьба в лондонской команде.

На 51 минуте даже операторов на стадионе Челси шокировал автогол Дисаси. Французский центрбек получил пас от Гюсто назад и под давлением соперника запустил еще назад. Санчес несколько загулял и свободный угол не прикрыл. Мудрик отрабатывает, и Ндиди лишь в падении отправляет резаный прострел с лицевой. Проходит еще десятиминутка после курьезного взятия ворот, и десятка Лестера сравнивает. Мавиди легко расшатал Гюсто и пробил в дальний правый угол. Это был первый удар гостей в створ ворот, а счет стал 2:2.

Палмер крутил в стиле Мавидиди, не получилось. Мудрик с Джексоном неплохо разыгрывают, но Стерлинг пас Михаила реализовать не сумел – в двойной блок бросаются защитники Лестера. На добивании украинец, однако техничный навесной удар летит над воротами. Стерлинг покатил вперед, а Джексон элегантно разобрался с двумя защитниками и упал. Судья Энди Мадли сначала выписал желтую Дойлу и назначил пенальти, но фол был за мгновение до штрафного, поэтому красная и стандарт. Бездарно пробил Стерлинг. "Даже в регби это было бы мимо", – нечего добавить к комментарию Дмитрия Джулая.

После этого Почеттино на ровном месте нарвался на громкий свист трибун. Заменил Мудрика, выпустил Чуквуемеку. Фанаты Челси вступились за расстроенного украинца. "Ты не знаешь, что ты делаешь", – Почеттино не очень обрадовался такой реакции на свой ход. Карни сразу после замены хорошо протянул и отдал в штрафную, но Палмера заблокировали. На последних секундах основного времени очередной классный сейв Столярчика и удар Джексона в стиле Стерлинга. Судья компенсировал 8 минут.

Какой же шедевр! На 90+2 Чуквуемека обыгрался в стеночку с Палмером, который гениально пяткой раскрыл пространство для Карни, и дал между ног Столярчику, который слишком широко выбрасывался на соперника. Почеттино празднует, как герой. Сразу что-то показывает своим фанатам. Именно после выхода Карни свистели трибуны, хотя сам игрок здесь ни при чем – требовали заменить не Мудрика, а Стерлинга. В конце компенсированного времени Мадуэке, еще один джокер аргентинского тренера, расшатал финтами трио соперников и феноменальным ударом попал издалека.

Напомним, накануне в полуфинал Кубка Англии пробились Манчестер Сити и Ковентри, который также представляет Чемпионшип. Последний счастливчик определяется в паре Манчестер Юнайтед – Ливерпуль, чей матч стартует в 17:30.

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