Верес в весенней части сезона побед не знал, но в предыдущем туре ровенчане расписали “мировую” с Динамо. Этого мало – “народный клуб” оставался в зоне прямого вылета, отставая от зоны переходных матчей на три очка. Черноморец после возобновления сезона тоже ничего не выиграл, поэтому в Одессе ничья никого не устраивала.

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Гости лучше настроились. Уже на 3-й минуте Яго разрядил свою пушку с дистанции (получилось очень неточно), а на 6-й минуте счет открыл Мрвалевич. И как открыл! Марко пробил щечкой в полете, замкнув подачу Шастала со стандарта – а мяч рикошетом от перекладины залетел в ворота. Штогрин недоработал с черногорцем.

На 30-й минуте Мрвалевич мог оформить дубль, замкнув скидку Банады после навеса с углового. Марко нанес удар головой метров с пяти, однако сфера пронеслась в сантиметрах от левой стойки!

Моментов такого рода у Черноморца в первом тайме не было, но сравнять счет одесситы могли. Так, на 23-й минуте Штогрин принял заброс на левый край штрафной и пробил с лету – по воробьям. На 44-й же Ермаков нанес удар головой после подачи со стандарта, но мяч прошел мимо ближнего угла.

В конце концов, команды отправились отдыхать при счете 0:1 в пользу Вереса.

Второй тайм "моряки" начали значительно лучше. Хозяева могли забивать уже через три минуты после перерыва, когда Бойчук набросил на дальнюю штангу, а Ермаков нанес удар головой. Получилось слишком высоко. На 55-й же Васильев пробивал головой метров с пяти, замыкая подачу Бадибанги – мяч летел под левую стойку, однако Паст спас Верес!

Впрочем, довольно быстро атакующий пыл Черноморца угас. Верес плавно выровнял ход встречи, а в последние 25 минут еще и мог добить команду Романа Григорчука. На 66-й минуте Шастал ворвался на левый край штрафной и пробил в ближнюю девятку (Варакута парировал), а на 81-й он из той же зоны завершил контратаку 3-в-1 – выше ворот!

В компенсированное время ривненчане упустили свой последний момент. Гости выскочили в контратаку, Кучеров перевел на правый край штрафной, а Шарай оттуда пробил в ближний угол. Стойка сыграла за Черноморец! "Моряки", в свою очередь, так ничего и не создали.

Таким образом, Верес прервал 5-матчевую безвыигрышную серию, набрав 16 очков и покинув зону прямого вылета. Металлист 1925 имеет такое же количество баллов, но проигрывает по дополнительным показателям. Одесситы с 23 пунктами в активе держатся десятыми.

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