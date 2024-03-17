Вильярреал и Валенсия сыграли 17 марта в 29-м туре Примеры (1:0). Счет и обзор матча, и как сыграл Роман Яремчук, читайте на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Вильярреал – Валенсия, стартовал в 17:15 по киевскому времени. Роман Яремчук снова вышел в старте "летучих мышей", а его команда на момент начала левантийского дерби имела трехматчевую беспроигрышную серию и претендовала на еврокубковую зону.

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Вильярреал, который на неделе вылетел из Лиги Европы от Марселя, начал активнее. Подопечные Марселино Тораля имели супершанс на 13-й минуте. В течение нескольких секунд Гиорги Мамардашвили трижды вступал в игру, отбив несколько ударов подряд из пределов штрафной, да еще и надежно сыграв на выходе. Валенсия ответила выходом Уго Дуро, который избежал офсайда, оказался перед кипером, но перебросил и его, и ворота. Был еще удар Каноса головой, с которым справился Йоргенсен.

На 36-й минуте Вильярреал заработал пенальти. Бертран Траоре выиграл забег и упал в борьбе с двумя соперниками. Хосе Гайя в том эпизоде еще и травму получил, покинув поле. Валенсия потеряла капитана, но хоть не пропустила. Алекс Баэна с 11-метрового не смог переиграть Мамардашвили! Грузинский кипер намертво забрал мяч после довольно слабого удара.

В конце тайма Диего Лопес получил пас от Яремчука, а после его удара мяч задел руку Куэнки. Арбитр пенальти не назначил. Первая половина завершилась нулями. Украинский форвард ни разу не пробил по воротам, больше проявив себя как ассистент – в активе Романа два ключевых паса.

После перерыва Петер Гонсалес классно пробил в дальний угол ворот Вильярреала. Йоргенсен дотянулся и отбил мяч. Хозяева ответили куда острее. Комесанья и Сёрлот с интервалом в несколько секунд не смогли пробить Мамардашвили. Однако гол отложился на считанные секунды – угловой завершился точным ударом Куэнки, который затолкал мяч в ворота. Роман Яремчук тянулся к мячу даже руками, но не достал. 1:0.

Оскаджар мог сравнять счет тоже после розыгрыша углового, однако его удар парировал Йоргенсен. Уго Дуро замахнулся на гол года, пробив через себя в касание – туда, где стоял кипер. Напомнил о себе и Яремчук, который заработал желтую карточку для соперника за фол в центре поля. Сразу после этого Роман покинул поле, так и не нанеся по воротам "субмарины" ни одного удара. Но хоть без травмы перед поездкой в сборную Украины на матч с Боснией. Статистика Яремчука – 11 точных пасов из 13-ти, три ключевые передачи, 21 касание мяча, 7 потерь и одно выигранное единоборство из 8-ми.

Жерар Морено мог снимать все вопросы на 80-й минуте. Мамардашвили выдал очередной чудо-сейв после удара форварда Вильярреала. Кипер сборной Грузии кончиками пальцев дотянулся до мяча. Если бы не Гиорги – быть сегодня разгрому.

Но, как оказалось, и одного мяча Вильярреалу хватило для триумфа в дерби. "Субмарина" набрала 38 очков и поднялась на 9 место, одержав в Ла Лиге четвертую победу подряд. Валенсия прервала трехматчевую серию без поражений и идет 8-й. У Яремчука и Ко 40 очков.

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