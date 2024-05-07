Михаил Мудрик за полтора года в Челси решил не утруждать себя изучением местной географии.

АПЛ устроила географический конкурс среди представителей всех 20 клубов. Нужно было правильно наклеить эмблему каждой команды на карту Великобритании.

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Челси делегировал Мудрика, но выступление украинца трудно назвать успешным. Михаил угадал расположение всего трех клубов (Ньюкасл, Ливерпуль и Эвертон), заняв последнее место. Мудрик растерялся даже с собственным Челси, отправив лондонцев в Лутон.

Главными "географами" лиги выступили Крис Ричардс (Кристал Пэлас) и Харри Уилсон (Фулхэм) – максимальные 20 из 20 клубов!

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