Главные новости футбола 17 мая: Шевченко объявил список игроков, вызванных в сборную Украины, Аллегри покидает Ювентус

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 17 мая.

Сборная Украины

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко обнародовал список игроков, вызванных в национальную команду на поединки против команд Сербии и Люксембурга в рамках отбора на Евро-2020. Данные матчи пройдут 7 и 10 июня соответственно на Арене Львов.

Ранее наставник "сине-желтых" уже назвал список из 11-ти легионеров, а позже добавил к ним еще нескольких молодых исполнителей, поскольку национальная команда начнет сбор в Харькове уже 25 мая, а чемпионат Украины на тот момент еще будет продолжаться. Всего же в лагерь сборной Украины вызван 31 игрок (без учета молодежи). А вот Роману Зозуле места в списке опять не нашлось, хотя украинец стал игроком тура в Испании.

Также стало известно место проведения матча Украина – Литва, который пройдет 11 октября. Данный поединок отбора на Евро-2020 будет сыгран в Харькове на ОСК Металлист.

Напомним, сборная Украины лидирует в группе B отбора на Евро-2020. Команда Андрея Шевченко после 2 туров имеет в своем активе 4 очка.

Украина и наши в Европе

ФФУ готова полностью профинансировать внедрение системы VAR в матчах УПЛ. Об этом заявил глава Федерации Андрей Павелко на заседании Конгресса в Запорожье. На указанном заседании также было принято решение о переименовании ФФУ в Украинскую ассоциацию футбола.

Иван Петряк официально перешел в Види. Сезон 2018/19 полузащитник, права на которого принадлежали Шахтеру, провел на правах аренды в составе Ференцвароша и стал чемпионом Венгрии.

Андрей Лунин станет вторым голкипером Реала в следующем сезоне, уверяет ведущее испанское издание.

Артем Довбик в составе Митьюлланда выиграл Кубок Дании. Украинец вышел на замену, а я его команда одолела Брондбю в серии послематчевых пенальти. Александр Зинченко имеет шанс выиграть Кубок Англии – игрок сборной Украины отправился на финальный поединок против Уотфорда, который пройдет в субботу вечером на Уэмбли.

Мир

Массимилиано Аллегри покидает Ювентус после 5 лет работы в Турине. Туринский клуб подтвердил уход тренера на своем официальном сайте. "Футбол 24" проанализировал карьеру Аллегри в Ювентусе.

Сборная Испании объявила заявку на матчи евроотбора – в список попали несколько ветеранов "Фурии Рохи", которые не играли за национальную команду несколько лет.