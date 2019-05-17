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Испания объявила заявку на матчи евроотбора – ветераны возвращаются в состав

17 мая 14:18 244 Читати українською
Испания объявила заявку на матчи евроотбора – ветераны возвращаются в состав
Луис Энрике / Reuters

Сборная Испании определилась со списком вызванных игроков на два ближайших матча отбора.

В команде нашлось место для нескольких признанных ветеранов.

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Речь идет о полузащитнике Вильярреала Санти Касорле и его коллеги по амплуа из Севильи Хесусе Навасе. Первый не играл за "селексьон" с 2015 года, второй – с 2014. Следует добавить, что состав объявил не главный тренер сборной Луис Энрике, а его ассистент Роберт Морено. Ранее испанская пресса сообщала о проблемах в семье бывшего наставника Барселоны.

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Соперниками Испании в этих встречах станут сборные Фарерских островов и Швеции.

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