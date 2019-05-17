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Ювентус официально объявил об уходе Аллегри

17 мая 14:31 634 Читати українською
Ювентус официально объявил об уходе Аллегри
Массимилиано Аллегри / фото из соцсетей

Итальянский специалист Массимилиано Аллегри в следующем сезоне не будет главным тренером Ювентуса.

Руководство Ювентуса и Массимилиано Аллегри на сегодняшней встрече решили прекратить сотрудничество, сообщает пресс-служба туринцев.

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Отмечается, что завтра, 18 мая, Аллегри и президент "бьянко-нери" Андреа Аньелли проведут пресс-конференцию, на которой расскажут о причинах такого решения и дальнейших планах клуба.

Напомним, что Аллегри возглавил клуб в 2014 году и выиграл с Ювентусом пять чемпионских титулов подряд. Кроме того, под руководством специалиста "старая синьора" выиграла 4 Кубка Италии и два Суперкубка и дважды играла в финалах Лиги чемпионов.

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Массимилиано Аллегри Массимилиано Аллегри Ювентус Ювентус Италия Главное Андреа Аньелли
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