Довбик с Митьюлландом в драматичном матче выиграл Кубок Дании

Форвард Митьюлланда Артем Довбик вышел на замену в экстратайме в финале Кубка Дании против Брондбю, а его команда победила в серии пенальти.

Кубок Дании 2018/19, финал

Брондбю – Митьюлланд – 1:1 (3:4 пен.)

Голы: Кайзер, 21 – Хансен, 6

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Брондбю и Митьюлланд сошлись в финале Кубка Дании. Украинский нападающий Артем Довбик остался в запасе и появился уже на 100-й минуте поединка. Команды обменялись голами уже в первые 21 минуту встречи, после чего не могли поразить ворота друг друга до самой серии пенальти. Там фортуна улыбнулась команде украинца, сам он 11-метровый удар не исполнял.

Напомним, Артем Довбик пропустил почти год из-за тяжелой травмы, после которой восстановился недавно.