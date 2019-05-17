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Зинченко вместе с партнерами по Манчестер Сити отправился на финал Кубка Англии

17 мая 23:23 261 Читати українською
Зинченко вместе с партнерами по Манчестер Сити отправился на финал Кубка Англии
Александр Зинченко / Манчестер Сити

Манчестер Сити отправился в Лондон на финал Кубка Англии против Уотфорда.

26’ Давид Силва
38’ Габриэл Жезус
61’ Кевин де Брюйне
68’ Габриэл Жезус
81’ Рахим Стерлинг
87’ Рахим Стерлинг
 
26’ Давид Силва
38’ Габриэл Жезус
61’ Кевин де Брюйне
68’ Габриэл Жезус
81’ Рахим Стерлинг
87’ Рахим Стерлинг

Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола взял на решающую игру Кубка Англии против Уотфорда 24 футболиста, среди которых и украинец Александр Зинченко.

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Вратари: Эдерсон, Клаудио Браво, Ариянет Мурич, Даниэль Гримшоу

Защитники: Кайл Уокер, Данило, Николас Отаменди, Эмерик Ляпорт, Джон Стоунз, Венсан Компани, Филипп Сандлер, Фабиан Делф, Александр Зинченко

Полузащитники: Фернандиньо, Давид Сильва, Кевин Де Брюйне, Фил Фоден, Илкай Гюндоган, Бернарду Силва

Нападающие: Рияд Марез, Лерой Сане, Рахим Стерлинг, Габриэль Жезус, Серхио Агуэро

Напомним, финальный матч Кубка Англии между Манчестер Сити и Уотфордом состоится завтра, 18 мая, на Уэмбли, начало поединка – в 19:00.

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Украинцы за рубежом Англия Главное Манчестер Сити Манчестер Сити Александр Зинченко Александр Зинченко Манчестер Сити - Уотфорд Кубок Англии 2018/19 Кубок Англии
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