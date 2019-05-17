Зинченко вместе с партнерами по Манчестер Сити отправился на финал Кубка Англии

Манчестер Сити отправился в Лондон на финал Кубка Англии против Уотфорда.

Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола взял на решающую игру Кубка Англии против Уотфорда 24 футболиста, среди которых и украинец Александр Зинченко.

"Когда я был моложе, Кубок Англии для меня был таким же важным, как и АПЛ": Зинченко – о матче с Уотфордом

Вратари: Эдерсон, Клаудио Браво, Ариянет Мурич, Даниэль Гримшоу

Защитники: Кайл Уокер, Данило, Николас Отаменди, Эмерик Ляпорт, Джон Стоунз, Венсан Компани, Филипп Сандлер, Фабиан Делф, Александр Зинченко

Полузащитники: Фернандиньо, Давид Сильва, Кевин Де Брюйне, Фил Фоден, Илкай Гюндоган, Бернарду Силва

Нападающие: Рияд Марез, Лерой Сане, Рахим Стерлинг, Габриэль Жезус, Серхио Агуэро

Напомним, финальный матч Кубка Англии между Манчестер Сити и Уотфордом состоится завтра, 18 мая, на Уэмбли, начало поединка – в 19:00.

Зінченко у фіналі на Вемблі, чемпіонський трилер Бундесліги, битва за ЛЧ в Іспанії та Італії – чим вабить євровікенд