toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Сборная Украины
ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Шевченко огласил заявку сборной Украины на матчи против Сербии и Люксембурга

17 мая 18:10 1775 Читати українською
Шевченко огласил заявку сборной Украины на матчи против Сербии и Люксембурга
Андрей Шевченко / ФФУ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко огласил заявку на матчи отбора Евро-2020 против Сербии и Люксембурга.

УАФ на своем официальном сайте опубликовала заявку сборной Украины на матчи отборочного цикла Евро-2020 против Сербии и Люксембурга.

ФФУ официально переименована в Украинскую ассоциацию футбола

Вратари: Андрей Пятов (Шахтер), Денис Бойко (Динамо), Андрей Лунин (Леганес, Испания).

Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Богдан Бутко (все – Шахтер), Никита Бурда, Виталий Миколенко, Артем Шабанов (все – Динамо), Александр Караваев (Зоря), Василий Кравец (Луго, Испания), Игорь Пластун (Гент, Бельгия ), Эдуард Соболь (Яблонец, Чехия).

Полузащитники: Виктор Цыганков, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Владимир Шепелев (все – Динамо), Тарас Степаненко, Ромеро Марлос, Виктор Коваленко, Сергей Болбат (все – Шахтер), Евгений Коноплянка (Шальке, Германия), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм Юнайтед, Англия), Руслан Малиновский (Генк, Бельгия), Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия), Роман Безус (Гент, Бельгия), Иван Петряк (Ференцварош, Венгрия), Марьян Швед (Селтик, Шотландия).

Нападающие: Роман Яремчук (Гент, Бельгия), Артем Кравец (Кайсериспор, Турция), Жуниор Мораес (Шахтер).

7 июня сборная Украины сыграет против Сербии, 10 – против Люксембурга. Оба матча состоятся на Арене Львов.

"Президент Альбасете" Зозуля – игрок тура в Испании: украинец идеально забивает и бьет рекорды, но Шевченко этого мало

blog_ava
Гвардиола согласовал контракт с Ювентусом, – СМИ
13:25
616
Теги
Главное Сборная Украины Украина Украина Сербия Сербия Люксембург Люксембург Андрей Шевченко Андрей Шевченко
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
55
мин
Шахтер
19:30
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук