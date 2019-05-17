Шевченко огласил заявку сборной Украины на матчи против Сербии и Люксембурга

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко огласил заявку на матчи отбора Евро-2020 против Сербии и Люксембурга.

УАФ на своем официальном сайте опубликовала заявку сборной Украины на матчи отборочного цикла Евро-2020 против Сербии и Люксембурга.

ФФУ официально переименована в Украинскую ассоциацию футбола

Вратари: Андрей Пятов (Шахтер), Денис Бойко (Динамо), Андрей Лунин (Леганес, Испания).

Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Богдан Бутко (все – Шахтер), Никита Бурда, Виталий Миколенко, Артем Шабанов (все – Динамо), Александр Караваев (Зоря), Василий Кравец (Луго, Испания), Игорь Пластун (Гент, Бельгия ), Эдуард Соболь (Яблонец, Чехия).

Полузащитники: Виктор Цыганков, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Владимир Шепелев (все – Динамо), Тарас Степаненко, Ромеро Марлос, Виктор Коваленко, Сергей Болбат (все – Шахтер), Евгений Коноплянка (Шальке, Германия), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм Юнайтед, Англия), Руслан Малиновский (Генк, Бельгия), Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия), Роман Безус (Гент, Бельгия), Иван Петряк (Ференцварош, Венгрия), Марьян Швед (Селтик, Шотландия).

Нападающие: Роман Яремчук (Гент, Бельгия), Артем Кравец (Кайсериспор, Турция), Жуниор Мораес (Шахтер).

7 июня сборная Украины сыграет против Сербии, 10 – против Люксембурга. Оба матча состоятся на Арене Львов.

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