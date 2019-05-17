Рекорды в Италии и несбыточная мечта о Лиге чемпионов даже с Роналду: чем запомнится Аллегри в Ювентусе

Массимилиано Аллегри покидает Ювентус, несмотря на еще год действующего контракта. "Футбол 24" анализирует причины такой отставки и вспоминает самые яркие моменты туринского отрезка карьеры одного из самых успешных тренеров в истории итальянского футбола.

Ювентус ожидают большие перемены – Массимилиано Аллегри уходит с поста главного тренера "бьянконери" после 5 лет работы. Последним матчем для тосканского наставника на тренерской скамье туринцев станет выездной поединок против Сампдории, который состоится 26 мая. Уже 18 мая Аллегри и президент Ювентуса Андреа Аньелли на совместной пресс-конференции прокомментируют причины решения о досрочном прининення сотрудничества.

Динамо рассматривает вариант продления контракта с Хацкевичем

Аллегри возглавил Ювентус в 2014 году и выиграл с командой пять чемпионских титулов подряд – рекордный показатель в Италии. Кроме того, под руководством 51-летнего тосканца "Старая синьора" выиграла 4 Кубка Италии и два Суперкубка, а также дважды проиграла в финалах Лиги чемпионов (Барселоне и Реалу).

Возможно, именно сейчас – лучшее время для такого решения. За время работы Аллегри Ювентус стал безапелляционным флагманом итальянского футбола, выиграв 5 подряд Скудетто (еще 3 были под руководством Антонио Конте, которого и сменил Аллегри). Однако, как это часто бывает, клуб, похоже, достиг потолка своего развития и оказался на пороге неотвратимых изменений.

Почему так случилось

Уход Аллегри можно объяснить несколькими причинами. Частично отставку вызвал финансовый фактор. Аллегри, который является шестикратным чемпионом Италии, зарабатывает 7,5 евро за сезон – самый высокий показатель в Серии А. По слухам, Массимо хотел повышение зарплаты до 10 млн, что поставило бы его на уровень самых высокооплачиваемых тренеров мира. В принципе, один из самых титулованных тренеров в истории Италии (6 выигранных Скудетто – 5 с Ювентусом и 1 с Миланом, больше только у Джованни Траппатони), мог позволить себе подобные прихоти, но в Турине такие финансовые аппетиты восприняли негативно.

Ювентус: 5 неприкасаемых, 3 звезды на продажу и смена тренера – Аллегри может сорвать джек-пот за ЛЧ

Недавно Аллегри заявил, что у него есть мотивация продолжать работу с Ювентусом, однако все решится на встрече с руководством. По информации итальянских СМИ, тренер, кроме повышения зарплаты, требовал увеличения своей роли в клубе, в частности, весомого влияния на трансферную политику. Аллегри настаивал на усиление состава, мотивируя это необходимой мерой для победы в Лиге чемпионов, но боссы Ювентуса считали, что команда и так прилично укомплектована. Вылет от Аякса стал последней каплей терпения клуба, фактически, судьба Аллегри была решена еще несколько недель назад.

Не все в порядке было и в раздевалке команды - приход Криштиану Роналду наиболее повлиял на Пауло Дибалу, который потерял место в стартовом составе. Аргентинец не скрывал возмущения и-за решения Аллегри посадить его в запас, а брат Дибалы откровенно заявил, что Пауло покинет Ювентус именно из-за Аллегри. Еще раньше свое недовольство Аллегри выразил другой аргентинец – Гонсало Игуаин, который тоже был не слишком доволен своим положением. Впрочем, наставник всегда оставался спокойным и отрицал любые конфликты.

Парадоксально, но одной из причин ухода Аллегри стал трансфер Криштиану Роналду. Именно после прихода португальца тренер вынужден был как-то вписывать его в игровую схему Ювентуса. Перестройка игровой модели под Роналду повлияла на баланс игры Юве, оборона которого уже не выглядела такой надежной, как раньше, не в последнюю очередь именно из-за перехода на другую схему. Туринцы стали играть более прогнозируемо, чем соперники (по крайней мере в Европе) часто пользовались. Не забываем, что кроме поражения от Аякса, Ювентус также проигрывал Атлетико и Манчестер Юнайтед. Сам Роналду также разжигал ситуацию, намекая на недостаточный уровень как некоторых исполнителей, так и тренера.

Вероятно, подписанием новичков этим летом Аллегри и хотел решить данную проблему, но по мнению руководства Ювентуса, подписание Криштиану Роналду и приличных свободных агентов – достаточно для решения серьезных задач.

Впрочем, бессмысленно отрицать колоссальный вклад Массимилиано Аллегри в развитие Ювентуса. Этот отрезок карьеры специалиста, без сомнения, грандиозный – именно за время работы Аллегри туринский клуб вышел на совершенно новый уровень, вернув себе звание европейского гранда.

Протесты тифози

Начиналось все довольно сложно – приезд экс-тренера Милана в Турин вызвал негативную реакцию местных тифози, которые не хотели видеть в своей команде бывшего наставника принципиального соперника. Буквально на следующий день после назначения Аллегри несколько сотен фанатов Ювентуса посетили клубную базу. Тогдашний директор "Старой синьоры" Беппе Маротта вынужден был провести несколько часов за общением с болельщиками, объясняя им мотивы такого решения клуба.

Впрочем, Аллегри уже в первый год работы заставил критиков замолчать – победа в Серии А и Кубке Италии стали отличным стартом карьеры тренера в Турине. А был еще и финал Лиги чемпионов, в котором Ювентус уступил Барселоне (1:3).

Тотальная перестройка команды

За время работы Аллегри Ювентус покинули немало знаковых игроков – сразу вспоминаются имена Андреа Пирло, Артуро Видаля, Поля Погба, Карлоса Тевеса, Джанлуиджи Буффона, Дани Алвеса и других известных исполнителей. Однако результаты команды не страдали – состав туринцев пополняли другие футболисты, которых Аллегри удачно интегрировал в игровой механизм "бьянко-нери". Войцех Щенсны, Миралем Пьянич, Блез Матюиди, Жоау Канселу, Марио Манджукич – все они стали важной частью обновленного Ювентуса.

Приход Криштиану Роналду стоит выделить отдельно. Именно Ювентус стал тем счастливчиком, которому удалось убедить многолетнего лидера Реала сменить обстановку и променять Мадрид на столицу Пьемонта. Безусловно, заслуга Аллегри в приходе португальца – колоссальная, ведь именно классные выступления команды поспособствовали решению Роналду продолжить карьеру именно в Ювентусе. Несмотря на негативные моменты с участием португальца, его переход стал знаковым для итальянского футбола.

Переписанная история Ювентуса

Да, Юве под руководством Аллегри не сумел победить в вожделенной Лиге чемпионов, но на Аппенинах туринцам в течение работы Массимилиано не было равных. За 5 лет в Турине Аллегри завоевал 5 Скудетто, выиграл 4 Кубка Италии и 2 Суперкубка страны. В чемпионате Ювентус Аллегри проиграл только 19 раз в 188 матчах.

Также Аллегри регулярно выводил Ювентус в плей-офф Лиги чемпионов, причем дважды – в финал турнира. Оба раза туринцы уступали испанским грандам (1:3 – Барселоне в 2015-м) и 1:4 – Реал два года спустя). Худшим для "бьянконери" в эпоху Аллегри стал сезон 2015/16 – тогда итальянцы вылетели из Лиги чемпионов уже на стадии 1/8 финала, уступив Баварии по сумме двух матчей. Еще дважды Юве вылетал в четвертьфиналах – в прошлом году команда Аллегри совершила невероятный камбэк в матче с Реалом, но все же прекратила борьбу в турнире из-за скандального пенальти. А в этом году на пути "Старой синьоры" стал невероятный Аякс.

Несмотря на отсутствие победы в Лиге чемпионов, Ювентус снова стал серьезной силой в Европе, с которой вынуждены считаться все без исключения топ-клубы.

Что дальше?

Нет сомнений, что успехи Ювентуса и Аллегри продолжатся, однако дальше каждый из них пойдет своей дорогой. Туринцы, став безальтернативной командой №1 в Италии, практически гарантированно сохранят свои лидирующие позиции в чемпионате при любом тренере. Сейчас в Серии А и близко не видно команды, которая смогла навязать "Старой синьоре" серьезную борьбу.

В СМИ уже звучали имена Хосепа Гвардиолы (который успел откреститься от работы в Турине), Антонио Конте, Дидье Дешама и Маурисио Почеттино. В любом случае следующим тренером Ювентуса станет именитый специалист, перед которым будет стоять задача, так и не покорившияся Аллегри – победа в Лиге чемпионов.

Сам же Аллегри без хорошей работы однозначно не останется. Немецкие СМИ уже сватают алленаторе в Баварию, не все однозначно с должностью главного тренера в ПСЖ, Челси и Барселоне. Назначение Макса в европейский топ-клуб – дело времени, хотя не факт, что в ближайшее. Вероятно, тренер, как это сейчас модно, возьмет некоторое время на перезагрузку.

Прощаться всегда больно, особенно после длительных отношений. Однако иногда своевременное расставание не то, что не вредит, а идет даже на пользу. Вероятно, прощание Аллегри и Ювентуса – из той же серии. В любом случае, это была красивая история, последняя страница которой будет написана уже через неделю.

Ювентус ответит Роналду – звездные трансферы в каждую линию, перестройка на фоне финансового обвала и украинский след