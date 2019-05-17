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"Президент Альбасете" Зозуля – игрок тура в Испании: украинец идеально забивает и бьет рекорды, но Шевченко этого мало

17 мая 16:22 1100 Читати українською
"Президент Альбасете" Зозуля – игрок тура в Испании: украинец идеально забивает и бьет рекорды, но Шевченко этого мало
Роман Зозуля собирает лавры в Испании, играя, ассистируя и забивая за Альбасете
Тарас Котив Тарас Котив

Роман Зозуля снова впечатляет в Сегунде, однако наталкивается на игнор от главного тренера сборной Украины. Альбасете, за который выступает 29-летний экс-динамовец, может этому только порадоваться.

 

Зозуля стал лучшим игроком 38-го тура второго дивизиона чемпионата Испании. Украинец продолжает вести Альбасете в Примеру, на пути к которой осталось всего 4 матча регулярного сезона, которые в его клубе именуют не иначе, как финалы. "Механический сыр" пока только третий, но уже в ближайшем туре сойдется против Гранады, от которой отстает лишь на 3 очка. Напрямую в Ла Лигу попадают 2 клуба, еще 4 разыграют одну путевку в рамках плей-офф.

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Бывший форвард Днепра оформил дубль в последнем туре, к чему добавил еще и голевой пас, поэтому не удивительно, что победил конкурентов, набрав 44% в голосовании за игрока тура в Сегунде. Зозуля получил поддержку более тысячи испанских болельщиков. Кроме того, он вошел в символическую сборную 38-го матчдня по версии не одного источника. Идеальный удар головой – так официальный твиттер Ла Лиги описал один из забитых мячей воспитанника Динамо.

В игре против Райо Махадаонда Роман прервал свою сухую серию – в предыдущих 4-х матчах он молчал, больше работая на оборону, чем атаку. После этого выездного матча украинец довел количество голов и ассистов за сезон до 10+3, превзойдя собственный рекорд прошлого сезона (9 забитых мячей и 3 голевых паса). Еще никогда за 1 розыгрыш чемпионата Зозуля не забивал столько в своей карьере. А вот во всех турнирах за сезон его рекорд – 11 забитых за Днепр в 2012/13 и 2013/14. Судя по его форме, и это достижение вскоре упадет.

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Фанаты Альбасете в восторге от игры украинского форварда. После последнего матча его провожали аплодисментами, песнями и даже назвали "Президентом Альбасете". Интересно, что именно этих горячих болельщиков Ла Лига признала лучшими в Сегунде 2018/19 – за примерное поведение на стадионе и за его пределами, а также уважение к другим клубам. Хотя не все другие фаны уважают их команду и игроков.

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Испанские СМИ отмечают, что украинец на пару со своим другом Жереми Белой (11) забил 40% от всех голов Альбасете в текущем сезоне (51). AS называет обоих жизненно важными футболистами накануне "матча года против Гранады". Профильное издание 5maseldescuento пишет, что голы Романа – фундаментальные для эволюции команды, которую он еще в прошлом сезоне спасал от вылета, а сейчас она уже забила на 15 голов больше и имеет все шансы напрямую выйти в Примеру.

Символично, что именно Зозуля оформил новый исторический рекорд своего клуба. Альба впервые в истории выиграли 9 гостевых матчей за сезон. Ранее их максимумом были 8 побед в чужих стенах. Они – лидеры Сегунды по набранным на выезде очкам (31), к тому же остаются одной из двух неприступных крепостей дома – как и Осасуна, не проиграли ни одного из 19-и матчей дома.

В сборную Украины среди нападающих-легионеров вызваны лишь Артем Кравец и Роман Яремчук. Учитывая, что с большой вероятностью там же снова окажется натурализованный бразилец Жуниор Мораес в качестве лучшего бомбардира УПЛ (18 голов и 7 ассистов) и без 5-и минут обладателя золотого дубля Шахтера, форвардов будто бы более чем достаточно. Экс-игрок Динамо забивает каждые 134 минуты во всех турнирах, однако в чемпионской шестерке Премьер-лиги его показатель упал до 225.

С одной стороны, Андрей Шевченко имеет неплохой выбор. Кравец разыгрался за Кайсериспор, забив за последние 3 месяца всем турецким грандам – ​​в феврале Фенербахче, в марте Бешикташу, в апреле Галатасараю. В целом экс-динамовец отличился в 2019-м 4 раза (плюс 1 ассист), а в среднем по сезону забивает каждые 296 минут в чемпионате Турции. Яремчук снова переживает трудный период. В решающей части чемпионата Бельгии Роман провел 8 подряд матчей без голов, что ухудшило его среднюю результативность с 258 минут до 336. В 2019-м отличился лишь 4 раза.

В то же время Зозуля забил 6 голов только за 2019-й в довольно серьезном по уровню чемпионате, является абсолютным вожаком чуть ли не во всех матчах, забивает каждые 273 минуты, так что по этому показателю в сборной уступает только Мораес. Его бойцовские качества и результативная как в обороне, так и в атаке игра головой могли бы пригодиться против зубастой сборной Сербии, против которой Украина встретится 7 июня 2019 в 3-м туре отбора к Евро-2020.

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Окончательный выбор, конечно же, за Андреем Шевченко – с него спросят и за результат. Просто вспомним, как даже в матче с Люксембургом, против которого наши ребята снова сыграют 10 июня, мы увидели, что его команда пытается пробить "выскочек" в основном за счет навесов, а на втором этаже Зозуля выглядит самым эффективным вариантом вместе с Кравцом. С другой стороны, Альбасете, которому Роман жизненно необходим в решающих матчах сезона, не слишком расстроится, если его лидера снова не позовут в ряды "сине-желтой" национальной дружины в пору поединков с Примеру, ведь их регулярный сезон финиширует 2-го и 9-го июня.

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