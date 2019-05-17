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Отбор на Евро-2020: Украина примет Литву в Харькове

17 мая 14:05 469 Читати українською
Отбор на Евро-2020: Украина примет Литву в Харькове
Сборная Украины / фото: ФФУ

Матч отбора к Евро-2020 против Литвы подопечные Андрея Шевченко сыграют в Харькове.

 

Согласно решению Исполкома ФФУ поединок отборочного турнира Евро-2020 против Литвы (11 октября) национальная сборная Украины проведет в Харькове на стадионе ОСК Металлист, сообщает пресс-служба организации.

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Напомним, в стартовых матчах отбора на Евро-2020 сборная Украины сыграла вничью с Португалией (0:0) и обыграла Люксембург (2:1). "Сине-желтые" в данный момент возглавляют свою отборочную группу.

Ближайшие матчи сборная Украины проведет в рамках отбора на Евро-2020 против Сербии и Люксембурга, 7-го и 10 июня соответственно.

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