Отбор на Евро-2020: Украина примет Литву в Харькове

Матч отбора к Евро-2020 против Литвы подопечные Андрея Шевченко сыграют в Харькове.

Согласно решению Исполкома ФФУ поединок отборочного турнира Евро-2020 против Литвы (11 октября) национальная сборная Украины проведет в Харькове на стадионе ОСК Металлист, сообщает пресс-служба организации.

Шевченко пригласил на сбор национальной команды Украины 11 молодых игроков

Напомним, в стартовых матчах отбора на Евро-2020 сборная Украины сыграла вничью с Португалией (0:0) и обыграла Люксембург (2:1). "Сине-желтые" в данный момент возглавляют свою отборочную группу.

Ближайшие матчи сборная Украины проведет в рамках отбора на Евро-2020 против Сербии и Люксембурга, 7-го и 10 июня соответственно.

Швед вызван в сборную Украины