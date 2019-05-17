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ФФУ официально переименована в Украинскую ассоциацию футбола

17 мая 16:10 128 Читати українською
ФФУ официально переименована в Украинскую ассоциацию футбола
Андрей Павелко / ФФУ

Конгресс ФФУ принял решение о переименовании Федерации футбола Украины в Украинскую ассоциацию футбола.

"Такое решение является логическим продолжением реализации нашей стратегии развития украинского футбола, в основу которой легли ключевые инновации и управленческие реформы, реализованные в течение последних нескольких лет в УЕФА.

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Мы благодарны нашим партнерам из УЕФА за сопровождение и помощь в проведении ребрендинга нашего союза. Приятно слышать, что представители футбольных ассоциаций других стран сейчас обращаются в УЕФА и просят помочь им с модернизацией собственных брендов, чтобы было, цитирую дословно, "как в Украине".

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Это также является свидетельством успешности нашего выбора и узнаваемости украинских футбольных символов, чему будет способствовать и новое название союза. Ведь теперь аббревиатура в названии на английском выглядит как UAF, то есть хорошо известные всему миру буквы-символы UA – Украина и F – футбол. Такой подход значительно упростит позиционирование и популяризацию бренда украинского футбола в Европе и мире", – цитирует Павелко пресс-служба ФФУ.

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