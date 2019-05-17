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ФФУ готова полностью профинансировать внедрение VAR в УПЛ

17 мая 11:50 83 Читати українською
ФФУ готова полностью профинансировать внедрение VAR в УПЛ
Андрей Павелко / фото из соцсетей

Президент ФФУ Андрей Павелко подчеркнул, что организация возьмет на себя все финансовые расходы, чтобы помочь УПЛ.

"Здесь приходится подставлять плечо и помогать нашим клубам в этой системе.

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VAR оплачивает ФФУ? Да. Мы полностью взяли это на себя. Это рука помощи нашим партнерам из Премьер-лиги, чтобы наши клубы уже со следующего сезона могли пользоваться VAR", – сказал Павелко в эфире телеканала "Футбол 1".

Отметим, что сегодня, 17 мая, состоится конгресс ФФУ, на котором одним из вопросов рассмотрения станет внедрение VAR (Системы Видеопомощь арбитрам) в украинском футболе.

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Теги
УПЛ Видеоассистент арбитра (VAR) Андрей Павелко ФФУ
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