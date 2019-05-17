Петряк официально перешел в Види

Украинский полузащитник Иван Петряк официально стал игроком Види.

Види на своем официальном сайте объявил о подписании украинского хавбека Ивана Петряка. Игрок заключил полноценный контракт с венгерским клубом. Хавбек присоединится к команде из Секешфехервара 1 июля.

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Прошлый сезон футболист провел на правах аренды в составе главного конкурента Види – Ференцвароша, с которым выиграл чемпионат Венгрии. Поэтому этот переход спровоцировал скандал в стране.

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