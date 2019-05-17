toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Петряк официально перешел в Види

17 мая 18:40 364 Читати українською
Петряк официально перешел в Види
Иван Петряк / ФК Види

Украинский полузащитник Иван Петряк официально стал игроком Види.

Види на своем официальном сайте объявил о подписании украинского хавбека Ивана Петряка. Игрок заключил полноценный контракт с венгерским клубом. Хавбек присоединится к команде из Секешфехервара 1 июля.

Шевченко огласил заявку сборной Украины на матчи против Сербии и Люксембурга

Прошлый сезон футболист провел на правах аренды в составе главного конкурента Види – Ференцвароша, с которым выиграл чемпионат Венгрии. Поэтому этот переход спровоцировал скандал в стране.

"Президент Альбасете" Зозуля – игрок тура в Испании: украинец идеально забивает и бьет рекорды, но Шевченко этого мало

blog_ava
Челси готов отпустить Сарри в Ювентус при одном условии
00:43
474
Теги
Трансферы Украинцы за рубежом Мир Трансферы чемпионата Украины Главное Шахтер Шахтер Ференцварош Ференцварош Иван Петряк Иван Петряк Види Види Трансферы Шахтера
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Агент Малиновского подтвердил интерес Наполи
    Італія — 08:49306 Агент Малиновского подтвердил интерес Наполи
3
час
:
55
мин
Шахтер
19:30
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук