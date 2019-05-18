Головні новини футболу 17 травня: Шевченко оголосив список гравців, викликаних у збірну України, Аллегрі покидає Ювентус

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 17 травня.

Збірна України

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко оприлюднив список гравців, які викликані у національну команду на поєдинки проти команд Сербії та Люксембургу в рамках відбору на Євро-2020. Дані матчі пройдуть 7 та 10 червня відповідно на Арені Львів.

Раніше наставник "синьо-жовтих" вже назвав список з 11-ти легіонерів, а пізніше додав до них ще кількох молодих виконавців, оскільки національна команда розпочне збір у Харкові вже 25 травня, а чемпіонат України на той момент ще триватиме. Всього ж у табір збірної України викликаний 31 гравець (без урахування молоді). А от Роману Зозулі місця у списку знову не знайшлося, хоча українець став гравцем туру в Іспанії.

Також стало відоме місце проведення матчу Україна – Литва, який пройде 11 жовтня. Даний поєдинок відбору на Євро-2020 буде зіграний у Харкові на ОСК Металіст.

Нагадаємо, збірна України лідирує у групі B відбору на Євро-2020. Команда Андрія Шевченка після 2 турів має у своєму активі 4 очки.

Україна та наші в Європі

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Іван Петряк офіційно перейшов у Віді. Сезон 2018/19 півзахисник, права на якого належали Шахтарю, провів на правах оренди у складі Ференцвароша та став чемпіоном Угорщини.

Андрій Лунін стане другим голкіпером Реала в наступному сезоні, запевняє провідне іспанське видання.

Артем Довбик у складі Мітьюлланда виграв Кубок Данії. Українець вийшов на заміну, а яйого команда здолала Брондбю в серії післяматчевих пенальті. Олександр Зінченко має шанс виграти Кубок Англії – гравець збірної України вирушив на фінальний поєдинок проти Уотфорда, який пройде у суботу ввечері на Вемблі.

Світ

Массіміліано Аллегрі покидає Ювентус після 5 років роботи в Турині. Туринський клуб підтвердив відхід тренера на своєму офіційному сайті. "Футбол 24" проаналізував кар'єру Аллегрі в Ювентусі.

Збірна Іспанії оголосила заявку на матчі євровідбору – до списку потрапили кілька ветеранів "Фурії Рохи", які не грали за національну команду декілька років.