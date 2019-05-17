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Зидан не планирует делать своего сына вторым голкипером Реала, Лунин будет альтернативой Куртуа, – MD

17 мая 21:03 510 Читати українською
Зидан не планирует делать своего сына вторым голкипером Реала, Лунин будет альтернативой Куртуа, – MD
Андрей Лунин / Соцсети

Главный тренер Реала Зинедин Зидан предпочитает Андрея Лунина на место второго голкипера команды.

Информация о том, что Зинедин Зидан конфликтует с руководством Реала из-за вратарской позиции является неправдивой. Вторым голкипером "сливочных" в следующем сезоне будет Андрей Лунин, сообщает Mundo Deportivo.

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Напомним, ранее сообщалось, что французский наставник Реала настаивает на том, чтобы его сын стал вторым голкипером в команде, а вот руководство "сливочных" предпочитает Лунина.

К слову, в текущем сезоне украинский вратарь сыграл 6 матчей за Леганес, в которых пропустил 5 голов и трижды оставил свои ворота в неприкосновенности.

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