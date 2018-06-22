Главные новости футбола 17 июня: провал Германии и Бразилии на ЧМ-2018, усиления Шахтера

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 17 июня.

ЧМ-2018

Есть первая серьезная сенсация Мундиаля: Германия в первом матче на чемпионате мира проиграла Мексике. Интересно, что мексиканцы впервые в своей истории обыграли Бундестим. Йоахим Лев на своей пресс-конференции объяснил поражение своей сборной.

В группе Е сначала Сербия победила Коста-Рику, а затем Бразилия не смогла одолеть Швейцарию. К слову, сербы победили и возглавили свой квартет благодаря уникальному голу Александра Коларова. А вот в матче бразильцев многие увидели ошибку главного арбитра матча, который не отреагировал на нарушение Стевана Цубера во время гола швейцарцев.

Шахтер продолжает усиливаться

После подписания форварда Фернандо Педро Шахтер объявил о переходе голкипера Карпат Алексея Шевченко. Еще одним усилением стал трансфер Майкона из Коринтианса. Бразилец подписал контракт с донецким клубом на 5 лет. Футболист, которым планируют заменить Фреда, обошелся Шахтеру в 6 млн евро.

Также Шахтер официально сообщил, что на летние сборы с основной командой полетят Андрей Тотовицкий, Сергей Болбат и Олег Данченко. Первые двое прошлый сезон провели на правах аренды в Мариуполе, а Данченко защищал цвета российского Анжи.

Добавим, что в СМИ появилась информация, что Дарио Срна покинет Шахтер, ведь согласился на трансфер в Кальяри. В ближайшее время 36-летний хорват должен пройти медосмотр в итальянском клубе.

Трансферные слухи

Динамо не смогло договориться с Фламенго о трансфере полузащитника Лукаса Пакеты. Бразильский клуб не согласился на условия киевлян и попросил большую сумму за своего футболиста.

Реал, по информации итальянских изданий, хочет усилиться хавбеком и голкипером. Для этого мадридцы начали работать над трансферами полузащитника Лацио Сергея Милинковича-Савича и вратаря Ромы Алиссона.

Также ищет усиления и Барселона. Один из их фаворитов на трансфер, Миралем Пьянич, положительно отреагировал на интерес каталонского клуба в соцсетях.