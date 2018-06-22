toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
БРАЗИЛИЯ - КОСТА-РИКА НИГЕРИЯ - ИСЛАНДИЯ СЕРБИЯ - ШВЕЙЦАРИЯ АРГЕНТИНА - ХОРВАТИЯ Новости ЧМ 2018

Динамо отправляло запрос на трансфер Пакеты

17 июня 18:06 756 Читати українською
Динамо отправляло запрос на трансфер Пакеты
Лукас Пакета / Getty Images

Бразильский полузащитник Фламенго Лукас пакета мог перейти в киевское Динамо.

Бразильское издание Lance сообщает, что киевское Динамо отправляло официальный запрос на трансфер полузащитника Лукаса Пакеты.

Фламенго отклонило предложение "бело-синих", ведь предложенная сумма была значительно меньше той, которую хотел получить бразильский клуб.

Мораес интересует Васко да Гаму

Также была информация об интересе к футболисту со стороны Валенсии и Шахтера.

Теги
Динамо Киев Динамо Киев Трансферы Трансферы чемпионата Украины Трансферы Динамо Киев Фламенго Фламенго Лукас Пакета Лукас Пакета
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
8
мин
Нигерия
18:00
Исландия
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук