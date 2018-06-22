toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
БРАЗИЛИЯ - КОСТА-РИКА НИГЕРИЯ - ИСЛАНДИЯ СЕРБИЯ - ШВЕЙЦАРИЯ АРГЕНТИНА - ХОРВАТИЯ Новости ЧМ 2018

Шахтер официально подтвердил переход Фернандо Педро

16 июня 19:26 898 Читати українською
Шахтер официально подтвердил переход Фернандо Педро
Фернандо Педро / ФК Шахтер

Донецкий Шахтер завершил трансфер экс-нападающего Палмейраса Фернандо Педро и заключил с бразильцем долгосрочный контракт.

19-летний форвард подписал контракт с Шахтером, сообщает официальный сайт клуба.

Топ-10 клубов Европы по трансферному балансу: Шахтер уступает лишь 3-м командам

Фернандо Педро заключил с "горняками" соглашение на 5 лет. Другие детали контракта и финансовые подробности трансфера пока остаются неизвестными. Ранее сообщалось, что переход юного нападающего может обойтись Шахтеру в 5,5 млн евро.

В прошлом сезоне Фернандо Педро стал лучшим бомбардиром молодежного состава Палмейраса. В чемпионате штата Сан-Паулу (U-20) он забил 13 мячей. Еще 2 матча он провел за первую команду в 2018 году. Форвард также получил вызов в сборную Бразилии U-20.

Теги
Главное Шахтер Шахтер Трансферы Трансферы чемпионата Украины Трансферы Шахтера Фернандо Педро Фернандо Педро Бразилия Палмейрас Палмейрас
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Шахтер попрощался с Срной
    Україна — 16:06305 Шахтер попрощался с Срной
19
сек
Нигерия
18:00
Исландия
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук