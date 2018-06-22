Шахтер официально подтвердил переход Фернандо Педро

Донецкий Шахтер завершил трансфер экс-нападающего Палмейраса Фернандо Педро и заключил с бразильцем долгосрочный контракт.

19-летний форвард подписал контракт с Шахтером, сообщает официальный сайт клуба.

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Фернандо Педро заключил с "горняками" соглашение на 5 лет. Другие детали контракта и финансовые подробности трансфера пока остаются неизвестными. Ранее сообщалось, что переход юного нападающего может обойтись Шахтеру в 5,5 млн евро.

В прошлом сезоне Фернандо Педро стал лучшим бомбардиром молодежного состава Палмейраса. В чемпионате штата Сан-Паулу (U-20) он забил 13 мячей. Еще 2 матча он провел за первую команду в 2018 году. Форвард также получил вызов в сборную Бразилии U-20.