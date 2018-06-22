Палкин: Надеемся, что Майкон достигнет уровня Фреда

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин прокомментировал переход полузащитника Майкона.

"За Майконом мы наблюдали около года. Еще зимой понимали, что Фред от нас уйдет, потому заранее договорились с Коринтиансом о трансфере, а уже сегодня поставили подписи под контрактом. Майкон является одним из лучших и наиболее талантливых футболистов на этой позиции в Бразилии, даже можно сказать, самым лучшим.

Майкон официально стал игроком Шахтера

Он постоянно играет в сборной Бразилии U20, в свои 20 лет провел более 80 матчей за основную команду Коринтианса, что говорит о его большом таланте и серьезных перспективах. Специалисты сравнивают его с Фредом, а мы верим, что Майкон достигнет уровня Фреда и, быть может, станет еще сильнее. Поэтому, я повторюсь, мы возлагаем на футболиста надежды и видим, что у него большие перспективы", – цитирует Палкина официальный сайт Шахтера.