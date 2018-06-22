Алексей Шевченко стал игроком Шахтера

Шахтер подписал бывшего голкипера Карпат Алексея Шевченко.

Руководство Шахтера заключило соглашение с Шевченко на 5 лет, сообщает официальный сайт клуба.

"Это большой вызов для меня. Стать частью Шахтера – счастье и высокая ответственность. Я рад быть в команде чемпионов. Каждый футболист мечтает играть в лучшем клубе своей страны, и я не исключение.

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Шахтер ежегодно достойно выступает на арене, внутренние трофеи. Думаю, это огромный шаг в карьере. Мои лучшие матчи, уверен, еще впереди", – прокомментировал трансфер 26-летний голкипер.

Ранее Шевченко выступал за запорожский Металлург, Говерлу, Олимпик, Зарю, Карпаты, грузинские Торпедо (Кутаиси) и Делу (Гори). Провел восемь матчей за молодежную сборную Украины.