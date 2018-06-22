toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
БРАЗИЛИЯ - КОСТА-РИКА НИГЕРИЯ - ИСЛАНДИЯ СЕРБИЯ - ШВЕЙЦАРИЯ АРГЕНТИНА - ХОРВАТИЯ Новости ЧМ 2018

Алексей Шевченко стал игроком Шахтера

17 июня 09:46 569 Читати українською
Алексей Шевченко стал игроком Шахтера
Алексей Шевченко / Фото ФК Шахтер

Шахтер подписал бывшего голкипера Карпат Алексея Шевченко.

Руководство Шахтера заключило соглашение с Шевченко на 5 лет, сообщает официальный сайт клуба.

"Это большой вызов для меня. Стать частью Шахтера – счастье и высокая ответственность. Я рад быть в команде чемпионов. Каждый футболист мечтает играть в лучшем клубе своей страны, и я не исключение.

Шахтер официально подтвердил переход Фернандо Педро

Шахтер ежегодно достойно выступает на арене, внутренние трофеи. Думаю, это огромный шаг в карьере. Мои лучшие матчи, уверен, еще впереди", – прокомментировал трансфер 26-летний голкипер.

Ранее Шевченко выступал за запорожский Металлург, Говерлу, Олимпик, Зарю, Карпаты, грузинские Торпедо (Кутаиси) и Делу (Гори). Провел восемь матчей за молодежную сборную Украины.

Теги
Шахтер Шахтер Трансферы Трансферы чемпионата Украины Трансферы Шахтера Карпаты Карпаты Алексей Шевченко Алексей Шевченко
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Нигерия – Исландия: онлайн-трансляция матча ЧМ-2018
    ЧС 2018 — 17:5371 Нигерия – Исландия: онлайн-трансляция матча ЧМ-2018
4
мин
Нигерия
18:00
Исландия
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук