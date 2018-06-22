ЧМ-2018 Бразилия - Швейцария: "селесао" рано отпустили игру, а швейцарцы - мастера трансформаций

Сборная Бразилии в матче 1-го тура группы Е оступилась в матче против Швейцарии, на гол Коутинью в первом тайме ответив голом Цубера во втором.

Бразилия начала первый тайм так, будто разгромно-победный матч против Австрии до сих пор не завершился. К 20-й минуте "пентакампеоны" контролировали мяч около 60 процентов игрового времени, особенно сосредоточивая свое внимание на игре через фланги. Неймар, Марсело, Паулинью и Виллиан раз за разом врывались в свободные зоны на краю штрафной, разрывая инертных швейцарцев на индивидуальных действиях.

Так долго продолжаться не могло, и, наконец, бразильцы открыли счет. На 20-й минуте Марсело выполнил очередную передачу в штрафную, а защитники в очередной раз её вынесли – однако не очень далеко. Мяч отлетел на линию штрафной к Коутинью, а тот в фирменном стиле пробил в дальнюю девятку. Мяч от штанги залетел в ворота – 1:0!

Бразильцы еще несколько минут шли вперёд по инерции, однако затем успокоились. Швейцарцы взяли себя в руки, начав создавать численное большинство в центре поля и играть против лидеров Бразилии всё более жестко. До реальных моментов такая тактика в первом тайме не привела, однако швейцарцы стали все чаще входить в штрафную и нагружать оборону соперника со стандартов. Концовка тайма вообще осталась за Швейцарией, однако забить она так и не смогла. Зато могла пропустить, однако Тьягу Силва на 45+2 минуте после подачи с углового пробил чуть выше ворот.

Бразилия – Швейцария: онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 – как это было

Второй тайм облил Бразилию с холодного душа. Швейцарцы заработали угловой, и на 50-й минуте Цубер замкнул подачу, забив с нескольких метров. Да, перед этим он немного подтолкнул Миранду, но то, что швейцарцы явно стали делать ставку на стандарты, было заметно еще с конца первого тайма.

Бразилия пошла в атаку, однако до 70-х минут не создала ничего классного. Швейцарцы хорошо оборонялись, играя максиально жестко и не жалея ни соперников, ни себя. Тем не менее, бразильцы проявляли класс. На 70-й минуте Коутинью технично остановил мяч в штрафной и вторым касанием пробил в дальний угол – чуть не точно! Через три минуты Аканджи завалил на газон Жезуса в собственной штрафной, но арбитр не увидел пенальти. На 80-й рядом с каркасом ворот пробивал Фирмино, а на 90-й Зоммер парировал его же удар из нижнего угла. Миранда пробивал с углового выше, Неймар забрасывал со штрафных, швейцарцы иногда отвечали контратаками – однако счёт так и не изменился. Финальный свисток зафиксировал ничью – 1:1.

Таким образом, в группе Е лидирует с тремя очками Сербия, а Швейцария с Бразилией следуют за ней. Замыкает квартет Коста-Рика.

Бразилия отпустила игру, которую ещё даже не взяла

Бразильцы начали матч именно так, как должен начинать главный фаворит чемпионата мира-2018. В какой-то момент даже показалось, что интрига на Мундиале умерла, ведь на фоне неубедительных выступлений Франции, Германии, Аргентины и Испании бразильские кружева вокруг штрафной швейцарцев выглядели невероятно мощно. На 25 минуту "селесао" держали мяч в течение 59% игрового времени и выполнили 153 точных передачи из 173 (против швейцарских 142 в целом). Швейцарцы вовсе не нагружали Бразилию, которая до 25 минуты выполнила аж один отбор. Гол Коутинью только подчеркивал инопланетность бразильцев.

Бразилия – Швейцария: Коутиньо – лучший игрок матча

Однако, удар Фелипе был лишь четвертым выстрелом бразильцев на тот момент и только вторым, который полетел в створ. Последний показатель не менялся до самого завершения первого тайма, и во втором бразильцы только три раза заставили Зоммера вступать в игру. Бразильцы успокоились, уже в конце первого тайма уступая Швейцарии по проценту владения мячом. Они стали играть по результату, считая, что соперник пойдёт отыгрываться всеми силами – однако он выбрал совсем другую модель игры.

Когда же он отыгрался – оказалось, что Бразилия не может вернуться в игру. Лишь на последних минутах, когда Швейцария устала, а с чужой штрафной не выходили даже центральные защитники "селесао", Бразилия стала создавать моменты – но даже при такой нашествия количество ударов в створ не превысила четырех.

Бразилия не дожала Швейцарию в первом тайме, дав ей подстроиться, а когда появилась потребность забивать ещё – подстраиваться пришлось уже бразильцам. "Не получилось, а не фартонуло" (с).

Швейцария смогла трансформироваться и заставила играть бразильцев по своим правилам

Сборная Швейцарии полностью провалила старт первого тайма. Отдав инициативу и пытаясь играть персонально против ключевых игроков, а также удерживая компактность, Петкович не рассчитал количество этих лидеров, их нацеленность на атаку и индивидуальные качества. Марсело, Каземиро и Паулинью поднимались повыше и вместе с партнёрами принимали соперника в треугольники, а Неймар на элементарном дриблинге прорывал оборону, собирал стандарты и разрушал чёткость оборонного построения. В конце концов, это привело к голу, который можно было забивать не только прямым ударом и не только Коутинью.

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После гола швейцарцы изменили модель. Абсолютно одинокие и изолированные Шакири, Сеферович и Цубер стали оттягиваться в центр, ища мяч там. Бразильцы на тот момент и так перестали ломиться из всех щелей, что до 30-х минут позволило Швейцарии получить большинство в центре поля. Характерный эпизод произошел на 22-й минуте – уже через две минуты после гола.

Не всегда такой футбол работал на отлично – швейцарцы также ошибались. Так, например, крайний полузащитник здесь не сохранил компактность и открыл зону Фернандиньо, но все равно он далеко не прошел бы – перед штрафной был свободный защитник. Ферне пришлось бить издалека – выше ворот.

Свои ошибки они компенсировали максимально жесткой игрой – настолько жесткой, что Джемаили едва сам не травмировался во втором тайме. Это разрывало игру, не давая ей набрать постоянной динамики, а для для куражных и техничных бразильцев это очень невыгодный вариант развития событий. Неймар же вообще прихрамывал уже после первого тайма.

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По такой игре важное значение принимают стандарты – и здесь швейцарцы сыграли как следует. Они провели 13 стандартов, в которых полностью реализовали свою физическую мощь (даже миниатюрный Шакири имеет огромную мускулатуру). Вместе с жесткой игрой за пределами правил это и дало результат – Цубер подтолкнул Миранду и забил головой с метра.

Бразильские фланги провалили матч

Первоочередным замыслом Тите было максимальное привлечение своих талантливых футболистов у игровым эпизодам. До гола это работало – Виллиан и Данило справа или Марсело с Неймаром/Коутинью слева регулярно выходили вперёд, имея гигантские зоны и реализуя преимущество в технике и поддержке. В обороне они также играли ответственно, не позволяя швейцарцам получить свободу действий.

После гола всё изменилось. Так, на 34-й минуте, когда атакующие игроки сборной Бразилии начали прессинговать центральных защитников, Виллиан не перекрывал передачу на фланг (хотя здесь можно говорить об общем провальном прессинге – Виллиан был в проигрыше при любых действиях).

Марсело в середине второго тайма начал забывать возвращаться из атаки, позволяя скоростному и техничному Шакири (который имеет бешеный удар) остаться против Миранды один в один. Тогда Марсело спасла слишком жесткая передача на вингера, который вынужден был притормозить.

Действия Виллиана, Неймара, Марсело и Данило были слишком прогнозируемы. Швейцарцы не всегда их останавливали – давал о себе знать индивидуальный класс бразильцев – однако в большинстве эпизодов бразильцы не сделали ничего необычного. И в первую очередь это касается флангов.

Таким образом, сборная Бразилии после шикарного стартового отрезка, когда удалось забить гол, сама отдала матч Швейцарии. Её организация игры потеряла стройность из-за недисциплинированности и отсутствия нестандартных решений, чему очень способствовала гибкость и жесткая игра швейцарцев. Бразилия остаётся фаворитом чемпионата мира-2018, но только при условии стабильного давления на соперника.

Превью ЧМ-2018, группа E: Бразилия, Швейцария, Коста-Рика, Сербия - все, что нужно знать

Чемпионат мира-2018, группа Е, 1-й тур

Бразилия – Швейцария – 1:1

Голы: Коутинью, 20 – Цубер, 50