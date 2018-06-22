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ЧМ-2018: Бразилия не обыграла Швейцарию из-за судейской ошибки?

17 июня 23:51 1751 Читати українською
ЧМ-2018: Бразилия не обыграла Швейцарию из-за судейской ошибки?
Бразилия – Швейцария: Неймар не понимает, почему Сесар Рамос засчитал гол соперника

Фанаты сборной Бразилии возмущены действиями арбитра матча 1 тура Чемпионата мира 2018 в группе E против Швейцарии. Мексиканец Сесар Рамос действительно допустил ошибку, считает экс-рефери.

Что случилось? Бразилия вела в счете против Швейцарии после супергола Коутиньо. На 50-й минуте европейцы неожиданно сравняли. Хавбек Хоффенхайма Стевен Цубер выиграл верховую борьбу и прошил Алиссона.

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Однако есть момент, который настораживает. Перед ударом экс-игрок московского ЦСКА оттолкнулся от спины защитника сборной Бразилии Миранды. Был ли там фол?

Бывший испанский арбитр Андухар Оливер считает, что гол Цубера нельзя было засчитывать по причине откровенного толчка двумя руками в спину оппонента. В целом Швейцария нанесла лишь 2 прицельных удара по воротам бразильцев, показав отличную реализацию.

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Самое интересное, что Сесар Рамос решил не пересматривать эпизод с помощью системы VAR, несмотря на многочисленные просьбы игроков сборной Бразилии и вес момента. Зато повторы спорного решения крутили на больших экранах в чаше ростовского стадиона.

"Возможно, если б я упал, судья лучше понял бы силу толчка. Ничего, жизнь продолжается. Большие команды тоже начали терять очки", – прокомментировал эпизод Цубер Миранда.

Другой защитник селесао Марсело считает, что спорный гол не должен быть оправданием для ничьи в матче ЧМ-2018 Бразилия – Швейцария.

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ЧМ-2018 1 тур

Бразилия - Швейцария: Воскресенье 17 июня 2018

Бразилия
Матч окончен
1 : 1
Швейцария
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