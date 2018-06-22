Головні новини футболу 17 червня: провал Німеччини та Бразилії на ЧС-2018, підсилення Шахтаря

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 17 червня.

ЧС-2018

Є перша серйозна сенсація Мундіалю: Німеччина у першому матчі на чемпіонаті світу програла Мексиці. Цікаво, що мексиканці вперше в своїй історії обіграли Бундестім. Йоахім Льов на своїй прес-конференції пояснив поразку своєї збірної.

У групі Е спочатку Сербія перемогла Коста-Ріку, а потім Бразилія не змогла здолати Швейцарію. До слова, серби перемогли і очолили свій квартет завдяки унікальному голу Александра Коларова. А ось у матчі бразильців багато хто побачив помилку головного арбітра матчу, який не зреагував на порушення Стевана Цубера під час гола швейцарців.

Шахтар продовжує підсилюватись

Після підписання форварда Фернандо Педро Шахтар оголосив про перехід голкіпера Карпат Олексія Шевченка. Ще одним підсиленням став трансфер Майкона з Корінтіанса. Бразилець підписав контракт з донецьким клубом на 5 років. Футболіст, яким планують замінити Фреда, обійшовся Шахтарю у 6 млн євро.

Також Шахтар офіційно повідомив, що на літні збори з основною командою полетять Андрій Тотовицький, Сергій Болбат та Олег Данченко. Перші двоє минулий сезон провели на правах оренди у Маріуполі, а Данченко захищав кольори російського Анжи.

Додамо, що у ЗМІ з'явилась інформація, що Даріо Срна покине Шахтар, адже погодився на трансфер у Кальярі. Найближчим часом 36-річний хорват повинен пройти медогляд в італійському клубі.

Трансферні чутки

Динамо не змогло домовитись з Фламенго про трансфер півзахисника Лукаса Пакети. Бразильський клуб не погодився на умови киян та попросив більшу суму за свого футболіста.

Реал, за інформацією італійських видань, хоче підсилитись хавбеком та голкіпером. Для цього мадридці почали працювати над трансферами півзахисника Лаціо Сергєя Мілінковіча-Савіча та воротаря Роми Аліссона.

Також шукає підсилення й Барселона. Один з їхніх фаворитів на трансфер, Міралем П'яніч, позитивно відреагував на інтерес каталонського клубу в соцмережах.