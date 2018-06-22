Шахтер подписал контракт с полузащитником Коринтианса Майконом. Соглашение рассчитано на 5 лет.

Полузащитник Коринтианса Майкон официально стал игроком Шахтера. Об этом написал генеральный директор Шахтера Сергей Палкин на своей странице в Facebook.

Шахтер официально подтвердил переход Фернандо Педро

Контракт с Майконом рассчитан на 5 лет. По словам Палкина, клуб видит перспективу в Майкон и верит в него.

Сумма трансфера не разглашается. По неофициальной информации, дончане заплатили за 20-летнего бразильца около 6 млн евро.

Ранее сообщалось, что Майкон станет игроком Шахтера. К слову, сегодня Шахтер объявил о подписании голкипера Карпат Алексея Шевченко.