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Майкон официально стал игроком Шахтера

17 июня 16:49 749 Читати українською
Майкон официально стал игроком Шахтера
Майкон и Сергей Палкин / фото: Фейсбук Сергея Палкина

Шахтер подписал контракт с полузащитником Коринтианса Майконом. Соглашение рассчитано на 5 лет.

Полузащитник Коринтианса Майкон официально стал игроком Шахтера. Об этом написал генеральный директор Шахтера Сергей Палкин на своей странице в Facebook.

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Контракт с Майконом рассчитан на 5 лет. По словам Палкина, клуб видит перспективу в Майкон и верит в него.

Сумма трансфера не разглашается. По неофициальной информации, дончане заплатили за 20-летнего бразильца около 6 млн евро.

Ранее сообщалось, что Майкон станет игроком Шахтера. К слову, сегодня Шахтер объявил о подписании голкипера Карпат Алексея Шевченко.

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