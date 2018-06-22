ЧМ-2018 Германия – Мексика: сексуальный футбол, полное фиаско Лева и заявка на сенсацию турнира

Германия и Мексика сыграли матч 1 тура Чемпионата мира 2018 в группе F. Отчет и счет матча читайте на "Футбол 24".

Матч Германия – Мексика стартует в 18:00 по киевскому времени. В этой же группе играют Южная Корея и Швеция. Мексика открыла счет во встрече.

Германия – Мексика – видео гола

Команды начали очень агрессивно и ак 2 топа на равных. Уже на 57-й секунде Мексика должна была забивать. Быструю атаку с передачами в касание завершал Лосано, но его выстрел успел заблокировать защитник. Немцы ответили спустя 2 минуты. Вернера также по флангу вывели почти во вратарскую, но здесь уже прицельный удар не получился. На 10-й Эктор Эррера добротно приложился издали – Нойер намертво выловил. Спустя 5 минут Айяла едва не срезал подачу Киммиха в свои ворота, а после углового Дракслер также испытал счастье издалека – Очоа на месте.

Чичарито дважды подряд запорол выгодные контратаки (Бундестим предоставляла слишком много пространства, а в отдельных моментах просто обрезалась), а немцы в это время стали делать ставку на дальние удары. Стартовый темп практически не уменьшался, и зрители не могли жаловаться на отсутствие моментов. Вела также получал множество времени и места в быстрых контрах, но в обоих случаях находил пасом соперника. Если бы Мексика была бы командой покласснее по части реализации, несколько голов в ворота команды Лева влетело бы непременно.

Германия – Мексика: ОНЛАЙН-трансляция

На 35-й минуте после очередного провала Германии в защите Чичарито и Лосано с помощью широкой стеночки довели дело до гола. Прошло 3 минуты, и Кроос со штрафного бабахнул в перекладину от рук Очоа. Тайм завершался ударом Велы после еще одной массированной и быстрой контратаки. Мексиканцы победили по итогам стартовых 45 минут вполне заслуженно.

Первый хороший момент после перерыва случился на 55-й минуте. Дракслер с рикошетом от защитника едва не нашел для мяча путь в ворота. Мексиканцы несколько затаились в защите, но свой шанс на контратаке получили на 57-й. Чичарито и Вела вдвоем оказались справа против одного защитника, однако не сумели разыграть очень перспективную атаку из-за плохого последнего паса Хавьера Эрнандеса. После часа игрового времени Лев решился на оригинальное решение. Вместо опорного хавбека Хедира выпустил атакующего Ройса, переведя Озила немного глубже в центр поля.

Швеция – Южная Корея: прогноз на матч чемпионата мира-2018

На 65-й еще более удивительную комбинацию разыграли защитники Баварии. Центральный Боатенг справа навесил на Киммиха, который с фланга сместился на позицию центрфорварда, но ударом через себя перебросил ворота. Вскоре Вернер из пределов вратарской пробил также выше. Мексиканцы решили погасить пыл Германии исторической заменой. Рафа Маркес в свои 39 лет повторил мировой рекорд – сыграл на 5-м чемпионате мира. Лев же еще больше пошел в ва-банк. Вместо левого защитника Платенхардта, который провел не лучший матч, вышел второй форвард Марио Гомес.

Немцы снова начали проваливаться в защите и центре поля. Стало возникать больше разрывов между линиями действующих чемпионов мира. Одну контру 3 в 2 "ацтеки" запороли из-за неудачного паса Рауля Хименеса, другую чуть неточным даром завершил Лаюн. Тот же Хименес едва не привез себе гол внезапным падением в центре поля, но немцы на нервах не сумели отдать ключевой пас. За 3 минуты до конца основного времени Гомес с нескольких метров едва не забил свой классический гол головой – выше. В следующей атаке Марио не разобрался также в пределах вратарской, а Брандт на добивании минимально ошибся дальним ударом.

Тренерское поражение тренера-чемпиона

Йоахим Лев всегда выводил Германию как минимум в 1/2 финала чемпионатов мира и Европы. Однако на этот раз умудрился вспомнить темные времена далекого прошлого. Последний раз Германия не выиграла стартовый матч на чемпионате мира 36 лет назад. На ЧМ-1982 сборная ФРГ проиграла Алжиру 1:2. Интересно, что тогда Бундесмашина и так вышла в финал, где проиграла Италии.

Лев внезапно выпустил 26-летнего дебютанта ЧМ Марвина Платтенхардта в основе вместо Эктора. И именно фланги стали одним из самых слабых звеньев чемпионов мира. Левый защитник Герты ничего не вносил в нападении, но терялся и в обороне. Крылья Мексики работали так, будто против "Эль Три" играл соперник из Северной Америки, а не мировой гигант.

Ставка на Месут Озила – так же в мусорную корзину. Марко Ройс после замены был не слишком опасным, но выглядел не так провально. Отсутствие Лероя Сане в заявке? О да, этой команде ветеранов не хватало молодого духа. Теперь Леву вспомнят и хавбека Манчестер Сити. 32-летний Марио Гомес упустил 2 убийственных момента, но он не виноват. Виноват Лев, который продолжает верить в своих старых лошадок. Что-то нужно менять – восклицали немецкие СМИ и фанаты после неубедительной серии спаррингов. Теперь они будут кричать.

Сексуальный футбол по-мексикански

Если и была в этом матче команда, которая заставила кайфовать, то это Мексика. Сделать такое посмешище из центральной зоны Хуммельса, Боатенга, Крооса и Хедиры, разрывать фланги. Признайтесь, такого вы от них не ждали. "Эль Три" вполне наиграли и на разгромную победу. но безжалостно транжирили моменты. Сколько было выпадов, когда количество мексиканцев превосходило немцев, но атаку не доводили даже до удара? Однако не меньше было и крутых моментов. Смотрите, Германия будто и пробивала по воротам вдвое больше, но все это было как-то натужно, мало продумано и не сексуально.

Mexicans right now pic.twitter.com/Rl21FFv40U — Skills in Heels (@Boxofficefooty) 17 червня 2018 р.

Кстати, об этом. А что же это за секретное зелье подмешивали игрокам скандальные 30 проституток перед Мундиалем, что сейчас Мексика играет столь дерзко и неприлично быстро даже против фаворита? Команда Осорио становится главным претендентом на сенсацию турнира после стартовых матчей, согласитесь! Если Исландия сыграла вничью с Аргентиной благодаря автобусам, то мексиканцы абсолютно заслужили 3 очка своей вдохновенной игрой, от которой невозможно оторваться.

Héctor Herrera for #MEX vs. #GER :



• Most passes (37)

• Most tackles won (7)

• Most take-ons completed (6)

• Most fouls committed (4)

• Most fouls won (3)



What a performance. pic.twitter.com/4IP8MAuOva — FIFA WORLD CUP 2018 (@WorldCupClimax) 17 червня 2018 р.

Эктор Эррера в матче Германия – Мексика: больше всех передач (37), отборов (7) и заработанных фолов (4)

Интересные факты

За последние 12 мундиалей действующие чемпионы мира выиграли лишь 3 своих стартовых матча.

Гильерме Очоа стал лишь 2-м в истории ЧМ вратарем, кто не пропустил от Германии и Бразилии. Первым был поляк Ян Томашевский.

39-летний Рафа Маркес сыграл на 5-м Чемпионате мира (2002-2018). Этот исторический рекорд мексиканец разделил с земляком Антонио Карбахалем (1950-1966) и немцем Лотаром Маттеусом (1982-1998).

Германия не выигрывает матч Кубка мира, в котором проиграла первый тайм, 44 года.

Мексика – третья команда в истории по количеству голов на контратаках во время Кубка мира (92). Больше только у... Германии (122) и Бразилии (102).

Германия – первая за 12 лет команда Мундиаля, которая не смогла забить гол, пробив 25 раз по воротам соперника. У Португалии было даже больше (27) против Англии на ЧМ-2006, но тогда все завершилось 0:0.

ЧМ-2018. Группа F, 1 тур

Германия – Мексика – 0:1

Гол: Лосано, 35