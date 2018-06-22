Коларов – первый серб за 20 лет, который забил прямым ударом со штрафного на ЧМ

Сборная Сербия забила первый за 20 лет гол прямым ударом со штрафного.

Защитник сборной Сербии Александр Коларов забил гол в матче первого тура группового этапа ЧМ-2018 с Коста-Рикой.

Коста-Рика – Сербия – 0:1 – видео гола и обзор матча

Капитану сербов удалось отличиться прямым ударом со штрафного. Он стал первым за 20 лет игроком сборной Сербии, который забил со штрафного на чемпионате мира, сообщает портал Opta.

Последним из этой сборной со штрафного на чемпионатах мира в 1998 забивал Синиша Михайлович.

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