toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола ЧМ 2018
БРАЗИЛИЯ - КОСТА-РИКА НИГЕРИЯ - ИСЛАНДИЯ СЕРБИЯ - ШВЕЙЦАРИЯ АРГЕНТИНА - ХОРВАТИЯ Новости ЧМ 2018

Коларов – первый серб за 20 лет, который забил прямым ударом со штрафного на ЧМ

17 июня 17:41 101 Читати українською
Коларов – первый серб за 20 лет, который забил прямым ударом со штрафного на ЧМ
Александр Коларов / Фото: Getty Images

Сборная Сербия забила первый за 20 лет гол прямым ударом со штрафного.

Защитник сборной Сербии Александр Коларов забил гол в матче первого тура группового этапа ЧМ-2018 с Коста-Рикой.

Коста-Рика – Сербия – 0:1 – видео гола и обзор матча

Капитану сербов удалось отличиться прямым ударом со штрафного. Он стал первым за 20 лет игроком сборной Сербии, который забил со штрафного на чемпионате мира, сообщает портал Opta.

Последним из этой сборной со штрафного на чемпионатах мира в 1998 забивал Синиша Михайлович.

ЧМ-2018 Коста-Рика – Сербия: Коларов гениальным штрафным принес балканцам победу

ЧМ-2018 1 тур

Коста-Рика - Сербия: Воскресенье 17 июня 2018

Коста-Рика
Матч окончен
0 : 1
Сербия
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
ЧМ 2018 Сербия Сербия Александар Коларов Александар Коларов Коста-Рика - Сербия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
8
мин
Нигерия
18:00
Исландия
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук